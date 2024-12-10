Когда нельзя ставить елку: астролог назвала неблагоприятные даты для каждого

Елка – не только символ праздника, но и мощный активатор энергии в доме

Важно устанавливать новогоднюю елку в благоприятную дату. Ведь тогда праздничное дерево аккумулирует положительную энергию в доме, привнося радость, гармонию и довольство.

Эксперт по фэн-шуй и астролог Юлия Кузьменчук назвала наиболее благоприятные даты для установки елки.

"Правильно подобранный день поможет не только активировать энергию здоровья или гармонии, но и привлечь позитивные события в вашей жизни", — отмечает она.

Астролог не рекомендует устанавливать и украшать новогоднюю елку 10 декабря родившимся в год Тигра. Неблагоприятным днем для родившихся в год Коня будет 14 декабря и 26 декабря. Поэтому Юлия Кузьменчук советует перенести установку елки на другой день.

18 и 30 декабря не желательно устанавливать елку для тех, у кого в семье родились в год Собаки. 22 декабря не следует украшать елку родившимся в год Тигра, а 28 — родившимся в год Обезьяны.

Напомним, ранее астролог Юлия Кузменчук рассказала, куда категорически нельзя ставить новогоднюю елку в доме или квартире. Место для праздничного дерева очень важно.

Читайте также: