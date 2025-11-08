Когда нет света: чем можно заменить свечи в доме

Свечи можно заменить другими источниками освещения / © ТСН

Реклама

Ежедневно украинцы остаются без электроэнергии из-за плановых обесточений. Чтобы не сидеть в темноте, чаще всего зажигают свечи.

Какие альтернативные способы осветить помещение, когда под руками нет свечи — читайте ниже.

Для освещения помещений при отсутствии электроэнергии можно использовать:

Светодиодные ленты работают от постоянного тока и подключаются к источнику тока с постоянным напряжением величиной обычно 12 В реже 24 В и 5 В, а также может работать от батареек

Гирлянды на батарейках — обеспечивают освещение до 2–3 дней. В среднем от недорогих батареек светодиоды горят 24 часа ярко, затем яркость постепенно снижается

Светодиодные фонари — очень компактны и максимально экономно тратят электроэнергию из аккумулятора или батарейки

Керосиновые лампы — такие лампы называются «туристические»

Генераторы — даже самая простая модель позволит обеспечить работу нескольких лампочек или бытовых приборов

Раньше мы писали о том, чем согреться без отопления и электричества. Больше об этом читайте в новости.