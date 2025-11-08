- Дата публикации
Когда нет света: чем можно заменить свечи в доме
Заменить свечу при отключении света можно разными способами: от фонариков и гирлянд на батарейках до керосиновых ламп и самодельных лампад.
Ежедневно украинцы остаются без электроэнергии из-за плановых обесточений. Чтобы не сидеть в темноте, чаще всего зажигают свечи.
Какие альтернативные способы осветить помещение, когда под руками нет свечи — читайте ниже.
Для освещения помещений при отсутствии электроэнергии можно использовать:
Светодиодные ленты работают от постоянного тока и подключаются к источнику тока с постоянным напряжением величиной обычно 12 В реже 24 В и 5 В, а также может работать от батареек
Гирлянды на батарейках — обеспечивают освещение до 2–3 дней. В среднем от недорогих батареек светодиоды горят 24 часа ярко, затем яркость постепенно снижается
Светодиодные фонари — очень компактны и максимально экономно тратят электроэнергию из аккумулятора или батарейки
Керосиновые лампы — такие лампы называются «туристические»
Генераторы — даже самая простая модель позволит обеспечить работу нескольких лампочек или бытовых приборов
