Когда ни в коем случае нельзя копать картофель: клубни не долежат даже до зимы

Когда нельзя копать картошку / © Pixabay

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Почему нельзя выкапывать картофель раньше времени

Одна из самых обычных ошибок — поспешное выкапывание картофеля, когда почва еще не успел остыть. В теплой влажной среде клубни запариваются, активно выделяют тепло, что приводит к образованию конденсата. Внешне картофель может быть сухим, но внутри уже начинаются процессы порчи. В таких условиях даже самый лучший погреб не спасет урожай, клубни быстро загнивают. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Когда копать картошку разных сортов: полезные советы

В августе собирают только ранний картофель, который не предназначен для длительного хранения. Его можно сразу употреблять или использовать на семена.

Поздние сорта, которые закладывают на зиму, нужно выкапывать после 15 сентября, когда почва остынет, а клубни полностью созреют. Только тогда хранение будет безопасным и продолжительным.

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Как правильно подготовиться к выкапыванию картофеля

За 7-10 дней до сбора урожая обязательно скосите всю ботву. Это не только ускоряет созревание клубней, но и снижает риск заражения фитофторой и другими заболеваниями. Ведь наземная часть картофеля — это потенциальный источник инфекций.