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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
93
Время на прочтение
2 мин

Когда нужно копать лук в 2025 году: лучшее время и признаки того, что он уже созрел

Чтобы лук долго лежал, не гнил и не потерял своих вкусовых свойств, нужно вовремя его собрать.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Когда копать лук в 2025 году

Когда копать лук в 2025 году / © Фото из открытых источников

Лук — одна из самых популярных овощных культур, которая растет на каждом украинском огороде. Но чтобы он хорошо хранился зимой, не гнил и не потерял свой вкус, важно вовремя собрать урожай. Слишком раннее или позднее выкапывание может привести к гнили, плохому созреванию или потере лежкости. Рассказываем, какое лучшее время для сбора лука и как понять, что овощи уже созрели.

Когда копать лук: оптимальные сроки

Лучше всего выбирать лук с 25 июля по 10 августа, все будет зависеть от погоды и сорта. Важно знать, что нельзя выкапывать лук слишком рано, потому что он не успеет сформировать плотную чешую, и головки начнут гнить уже через несколько недель. Если опоздать, луковицы могут растрескаться или пойти в новый рост, что также отрицательно скажется на хранении.

Какие признаки того, что лук уже готов к уборке

Ориентироваться нужно не только на календарь, но и на внешний вид культуры. Вот пять главных признаков, что лук пора копать:

  • Перья пожелтели и упали — это главный признак того, что лук уже созрел.

  • Шейка стала тонкой и сухой, она больше не сочная.

  • Наружная чешуя подсохла и стала желтоватой или даже коричневой.

  • Луковица полностью сформирована, плотная, имеет округлую форму.

  • Подземная часть легко вынимается из почвы, не держится за землю.

Что делать после уборки лука

После выкапывания лук обязательно нужно высушить в течение недели. Лучше всего это делать под навесом, в хорошо проветриваемом месте. За это время чешуя полностью высохнет, а остаточная влага выветрится, что значительно улучшит хранение овощей.

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Дата публикации
Количество просмотров
93
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