Когда нужно копать лук в 2025 году: лучшее время и признаки того, что он уже созрел

Когда копать лук в 2025 году / © Фото из открытых источников

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Лук — одна из самых популярных овощных культур, которая растет на каждом украинском огороде. Но чтобы он хорошо хранился зимой, не гнил и не потерял свой вкус, важно вовремя собрать урожай. Слишком раннее или позднее выкапывание может привести к гнили, плохому созреванию или потере лежкости. Рассказываем, какое лучшее время для сбора лука и как понять, что овощи уже созрели.

Когда копать лук: оптимальные сроки

Лучше всего выбирать лук с 25 июля по 10 августа, все будет зависеть от погоды и сорта. Важно знать, что нельзя выкапывать лук слишком рано, потому что он не успеет сформировать плотную чешую, и головки начнут гнить уже через несколько недель. Если опоздать, луковицы могут растрескаться или пойти в новый рост, что также отрицательно скажется на хранении.

Какие признаки того, что лук уже готов к уборке

Ориентироваться нужно не только на календарь, но и на внешний вид культуры. Вот пять главных признаков, что лук пора копать:

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Перья пожелтели и упали — это главный признак того, что лук уже созрел.

Шейка стала тонкой и сухой, она больше не сочная.

Наружная чешуя подсохла и стала желтоватой или даже коричневой.

Луковица полностью сформирована, плотная, имеет округлую форму.

Подземная часть легко вынимается из почвы, не держится за землю.

Что делать после уборки лука

После выкапывания лук обязательно нужно высушить в течение недели. Лучше всего это делать под навесом, в хорошо проветриваемом месте. За это время чешуя полностью высохнет, а остаточная влага выветрится, что значительно улучшит хранение овощей.