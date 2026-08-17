Как часто нужно мыть голову / © pexels.com

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Многие привыкли мыть голову вечером, чтобы утром не тратить время на укладку. Другие, напротив, убеждены, что именно утреннее мытье помогает дольше сохранить ощущение свежести. Так когда же лучше браться за шампунь, если хочется, чтобы волосы подольше оставались чистыми? Специалисты отмечают, что универсального правильного часа для мытья головы не существует. Гораздо важнее учитывать тип волос, состояние кожи головы, ее склонность к жирности и собственный режим. Американская академия дерматологии советует ориентироваться прежде всего на то, как быстро волосы становятся грязными.

Кому лучше мыть голову утром

Если кожа головы быстро жирнеет, утреннее мытье может быть более практичным. За ночь сальные железы продолжают вырабатывать кожное сало, поэтому утром корни могут быть менее свежими.

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Кроме того, мытье с утра позволяет сразу выйти из дома с чистыми и свежими волосами. Дерматологи также отмечают, что утреннее мытье может помочь справиться с эффектом «примятых» волос после сна, поскольку за ночь кожное сало распределяется по волосам, а давление подушки изменяет его форму.

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Особенно это актуально для людей с тонкими, прямыми или склонными к жирности волосами. В таких случаях волосы могут терять объем уже на следующий день, поэтому мыть их приходится чаще.

Когда удобнее мыть голову вечером

Вечернее мытье имеет свои преимущества, особенно если в течение дня вы много двигались, занимались спортом или находились в загрязненной среде. Оно позволяет смыть с волос пот, пыль, избыток кожного сала и остатки средств для укладки перед сном.

Однако есть важное правило: не стоит ложиться спать с мокрыми волосами. Влажные волосы более уязвимы к механическому повреждению, поэтому перед сном их лучше хорошо высушить.

Если вы моете голову вечером, дайте волосам полностью или почти полностью высохнуть естественным путем или используйте фен на комфортной температуре.

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От чего на самом деле зависит чистота волос

Время суток — далеко не главный фактор. Значительно большее значение имеет правильная частота мойки. Людям с жирной кожей головы может потребоваться ежедневное мытье, тогда как сухие, густые, вьющиеся или текстурированные волосы часто нуждаются в мытье реже.

Не стоит специально терпеть несколько дней только для того, чтобы приучить волосы к более редкому мытью. Если кожа головы чешется, появляются шелушение, покраснение или перхоть, это может свидетельствовать о том, что уход нужно изменить.

Как мыть голову, чтобы дольше сохранять свежесть

Шампунь в первую очередь нужно наносить на кожу головы и корни, а не активно распределять по всей длине. Именно на коже накапливаются избыток жира, отмершие клетки и остатки средств по уходу.

Кондиционер, напротив, преимущественно следует наносить на длину и кончики, особенно если волосы тонкие и быстро жирнеют у корней.

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Также не нужно мыть голову слишком горячей водой или интенсивно тереть кожу ногтями. Бережное мытье помогает избегать лишнего раздражения.

Так когда лучше мыть голову — утром или вечером

Если главная задача — дольше сохранять свежий вид, для жирной кожи головы многим людям удобнее мыть волосы утром. Если же волосы сухие или нормальные, а вечером вам комфортнее принимать душ, нет необходимости менять привычный режим.

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