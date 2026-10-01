Как правильно обрезать малину / © pixabay.com

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Обрезать малину вслепую — это большая ошибка. Оптимальное время зависит, прежде всего, от того, какого типа малина растет на вашем участке. Летние сорта плодоносят на побегах второго года, тогда как ремонтантные или осенние дают урожай преимущественно на побегах текущего сезона. Именно поэтому одна и та же обрезка может обеспечить обильный урожай в одном случае и лишить его в другом. Такое разделение подтверждают рекомендации ресурса University of Minnesota Extension.

Когда обрезать летнюю малину

Если малина плодоносит летом, старые побеги, уже дали ягоды, лучше удалять сразу после завершения сбора урожая. Они больше не нужны растению для последующего плодоношения.

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Такие стебли вырезают у самой земли, не оставляя длинных пней. Одновременно убирают слабые, поврежденные и явно больные побеги. Молодые зеленые стебли в текущем году оставляют — именно они дадут ягоды следующим летом.

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Эксперты по садоводству рекомендуют оставлять примерно 6-8 сильнейших молодых побегов на одно растение, а лишние прореживать. Это позволяет избежать загущения малинника и улучшает циркуляцию воздуха.

Поэтому для летней малины ответ на вопрос «когда обрезать?» — не ждать весны, а производить основное удаление побегов после сбора ягод.

Когда обрезать ремонтантную малину

С осенней малиной ситуация проще. Она формирует основной урожай на выросших в текущем сезоне побегах.

Если нужен большой осенний урожай, после завершения плодоношения все побеги можно срезать практически вровень с землей. Однако не обязательно делать это именно осенью. Специалисты отмечают, что ремонтантную малину можно срезать поздней осенью или ранней весной, пока растения находятся в покое.

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Также рекомендуется для осенней малины проводить такую обрезку в конце зимы, когда старые побеги уже легко определить, а новый рост еще не начался.

Если малинник болеет, оставлять старые зараженные побеги до весны нежелательно. Грибковые возбудители могут зимовать на пораженных стеблях, а затем распространяться на молодые побеги. Именно поэтому удаление больных и старых стеблей является важной частью профилактики болезней.

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