Когда нужно перекапывать огород, а когда рыхление почвы может навредить: ответ экспертов

Когда перекапывать огород для повышения плодородия / © Freepik

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Еще несколько десятилетий назад считалось, что без ежегодного глубокого перекапывания получить богатый урожай практически невозможно. Сегодня агрономы все чаще подчеркивают: чрезмерная обработка земли может принести больше вреда, чем пользы. Современные исследования показывают, что здоровая почва является живой экосистемой, в которой живут миллионы полезных микроорганизмов, дождевые черви и другие организмы, поддерживающие его плодородие. Именно поэтому перед тем, как браться за лопату, следует понять, действительно ли это необходимо.

Когда перекапывание действительно нужно

Иногда без перекапывания не обойтись. В первую очередь это касается участков, долго не обрабатывавшихся или заросших многолетними сорняками. Также глубокая перекопка целесообразна, если требуется:

освоить новый участок;

внести значительное количество компоста, перегноя или других органических удобрений;

улучшить очень тяжелую глинистую почву;

избавиться от большого количества корневищ пырея, осота или других сорняков.

В таких случаях перекопка помогает подготовить землю к посадкам и сделать ее более пригодной для выращивания культур.

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Когда лучше ограничиться разрыхлением

Если огород регулярно обрабатывается, структура почвы уже сформирована, а земля остается рыхлой, агрономы советуют не перекапывать ее каждый год.

Легкое рыхление верхнего слоя на глубину 5-10 сантиметров позволяет:

улучшить доступ воздуха к корням;

сохранить влагу;

не разрушать природную структуру почвы;

не повреждать полезную микрофлору;

активнее работать дождевым червям.

Такой способ возделывания все чаще используют сторонники природного земледелия.

Почему частое перекапывание может навредить

Во время глубокого перекапывания верхний плодородный слой перемешивается с нижним, менее питательным. Из-за этого часть полезных микроорганизмов погибает, ведь живущие ближе к поверхности остаются без кислорода.

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Кроме того, регулярное переворачивание земли:

ускоряет испарение влаги;

разрушает естественные ходы дождевых червей;

делает почву менее рыхлой;

способствует образованию твердой корки после дождей.

В результате земля быстрее высыхает, а растениям приходится тратить больше сил на развитие корневой системы.

Как определить, что перекапывание не нужно

Есть несколько простых признаков здорового грунта. Если после дождя земля легко рассыпается в руках, в ней заметно много дождевых червей, а вода быстро впитывается без застоя, значит, структура почвы хорошая.

В таком случае достаточно легкого рыхления плоскорезом перед посевом или посадкой растений.

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Как поддерживать плодородие без лишнего перекапывания

Эксперты советуют регулярно пополнять почву органическими веществами. Для этого хорошо подходят компост, перегной, сидераты и мульча.

Полезно также соблюдать севооборот, не оставлять землю голой после сбора урожая и высевать растения, которые улучшают ее структуру.

Именно комплексный уход помогает поддерживать высокое плодородие без постоянного глубокого перекапывания.

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