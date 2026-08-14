Как часто покупать новую постель / © www.freepik.com/free-photo

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Постельное белье не имеет четкой даты, после которой его обязательно нужно выбрасывать. Если комплект после нескольких лет использования остается крепким, комфортным и хорошо переносит стирку, его можно не спешить заменять. В то же время ждать, пока простыня буквально расползется на части, тоже не стоит. Специалисты советуют ориентироваться, прежде всего, на состояние ткани, частоту использования и качество ухода, а не только на количество лет. По разным рекомендациям, качественные простыни могут служить примерно от трех до пяти лет, а при хорошем уходе даже дольше.

Первый сигнал — ткань стала тонкой

Один из самых очевидных признаков, что постель пора менять, — заметное утончение материала. Если любимая простыня уже почти просвечивается, особенно в местах наибольшего трения, ткань потеряла часть своей прочности.

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Так же стоит обратить внимание на небольшие дыры, растянутые швы, потертости и края, которые начинают распускаться. Не обязательно ждать большой дыры — если материал регулярно повреждается во время стирки или использования, комплект уже близится к концу срока службы.

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Катышки на ткани

Если на поверхности постельного белья появились многочисленные катышки, это означает, что волокна ткани разрушаются от постоянного трения.

Небольшое количество таких образований не обязательно означает, что комплект нужно немедленно выбрасывать. Но если ткань стала грубой, неприятной на ощупь и продолжает активно капризничать после каждой стирки, лучше приобрести новый комплект.

Цвет и запах также имеют значение

Постепенное выцветание само по себе не опасно и не означает, что постель обязательно стала непригодной. Однако стойкий неприятный запах, остающийся даже после качественной стирки, уже является веской причиной задуматься о замене.

Регулярная стирка необходима независимо от возраста белья. Специалисты советуют стирать или менять простыни примерно раз в неделю, а при сильной потливости, наличии домашних животных или других обстоятельствах — чаще.

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Не стоит ждать конкретной даты

Распространенное правило «постель нужно выбрасывать через год» не является универсальным. Также нет гарантии, что каждый комплект прослужит пять лет. Например, недорогая тонкая ткань при еженедельной стирке может износиться значительно быстрее, тогда как качественный лен или крепкий хлопок способны служить дольше.

Поэтому лучший ориентир — не календарь, а фактическое состояние постельного белья.

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