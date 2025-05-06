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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
57
Время на прочтение
1 мин

Когда нужно сажать фасоль в открытую почву весной 2025: какие лучшие дни

Фасоль добавляют во многие традиционные украинские блюда, поэтому она растет на огороде каждого хозяина. А чтобы собрать богатый урожай, нужно знать, когда ее сажать.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Когда сажать фасоль весной 2025

Когда сажать фасоль весной 2025

Рассказываем, когда лучше садить фасоль в открытый грунт, чтобы получить максимальный урожай из своей грядки.

Когда надо сажать фасоль весной 2025 года: полезные советы

Фасоль — довольно неприхотливая, но теплолюбивая культура. Ее нужно сажать в открытую почву, когда она прогреется до 12-15 градусов на глубине до 10 сантиметров. Обычно такой период наступает где-то в первой-второй декаде мая.

Однако следует знать, что фасоль может сбросить свои цветы, если погода будет холодной и дождливой. Поэтому ее лучше сеять тогда, когда среднесуточная температура воздуха составит 20 градусов тепла.

Вот какие лучшие дни для высадки фасоли в открытый грунт:

  • 9-10, 13-14, 18, 20-24, 28-31 мая;

  • 1-3, 5-6 июня.

Удачные даты для высева фасоли в теплицу:

  • 20-24, 27-31 мая;

  • 3-4 июня.

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Дата публикации
Количество просмотров
57
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