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Когда нужно сажать фасоль в открытую почву весной 2025: какие лучшие дни
Фасоль добавляют во многие традиционные украинские блюда, поэтому она растет на огороде каждого хозяина. А чтобы собрать богатый урожай, нужно знать, когда ее сажать.
Рассказываем, когда лучше садить фасоль в открытый грунт, чтобы получить максимальный урожай из своей грядки.
Когда надо сажать фасоль весной 2025 года: полезные советы
Фасоль — довольно неприхотливая, но теплолюбивая культура. Ее нужно сажать в открытую почву, когда она прогреется до 12-15 градусов на глубине до 10 сантиметров. Обычно такой период наступает где-то в первой-второй декаде мая.
Однако следует знать, что фасоль может сбросить свои цветы, если погода будет холодной и дождливой. Поэтому ее лучше сеять тогда, когда среднесуточная температура воздуха составит 20 градусов тепла.
Вот какие лучшие дни для высадки фасоли в открытый грунт:
9-10, 13-14, 18, 20-24, 28-31 мая;
1-3, 5-6 июня.
Удачные даты для высева фасоли в теплицу:
20-24, 27-31 мая;
3-4 июня.