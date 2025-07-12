Когда нужно сменить паспорт-книжечку на ID-карту: обязательно ли это делать в 2025 году

Нужно ли менять паспорт-книжечку на id-карту в 2025 году / © Фото из открытых источников

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В Центре безвозмездной правовой помощи предоставили официальные разъяснения относительно того, при каких условиях паспорт образца 1994 года остается действительным и когда возникает необходимость в его обновлении на современный электронный документ.

Паспорт в виде книжечки, выданный по образцу 1994 года, остается в силе без ограничения срока действия. Обязательная замена ID-карты не предусмотрена.

Хотя обязательная замена паспорта-книжечки на ID-карту не требуется, гражданин имеет право сделать это по собственному желанию или при наличии предусмотренных законом оснований. В частности, документ подлежит замене в случаях:

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выявление ошибок в записях, физического повреждения, изменения личных данных (например, фамилии, имени или отчества);

в случае несвоевременного вклеивания фотографии в возрасте 25 или 45 лет — в течение одного месяца с момента достижения соответствующего возраста.

Стоит отметить, что начиная с 1 ноября 2016 года, как первый паспорт оформляется исключительно ID-карта — книжечный формат больше не выдается. Однако если оснований для обмена документа нет, паспорт старого образца остается действующим без ограничений.