Когда нужно солить картофель во время варки, чтобы блюдо имело идеальный вкус

Опытные хозяйки хорошо знают, что вкус вареного картофеля достаточно легко испортить, если не знать, когда его нужно солить. Многие солят воду в начале варки, но это неправильно, потому что картофель становится плотным, долго варится и теряет много крахмала. Рассказываем, когда лучше солить картофель во время варки, чтобы он имел насыщенный вкус и нежную текстуру.

Когда солить картофель во время варки: советы опытных хозяек

Очищенный картофель. Если вы варите картофель на пюре, тогда его нужно солить через 5-7 минут после того, как он закипит. Так продукт сохранит все полезные свойства, будет обладать идеальным вкусом и нежной текстурой. Если соль положить в холодную воду, картофель станет плотным, пюре получится безвкусным и водянистым.

Если вы варите картофель на пюре, тогда его нужно солить через 5-7 минут после того, как он закипит. Так продукт сохранит все полезные свойства, будет обладать идеальным вкусом и нежной текстурой. Если соль положить в холодную воду, картофель станет плотным, пюре получится безвкусным и водянистым. Картофель в шелухе. Если вы готовите картофель для салата, солить его не нужно, потому что он потеряет свои вкусовые свойства и может развариться. Когда вы варите картошку в шелухе, чтобы есть, тогда ее нужно посолить во время закипания.

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