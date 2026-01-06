Когда нужно убирать новогоднюю елку: благоприятные даты

Елка / © Pexels

Когда же лучше убирать елку? Пожалуй, над этим вопросом задумываются многие. Ведь существуют дни, которые имеют особую энергетику и символическое значение. Считается, что если разобрать новогоднее дерево в определенную дату, это может повлиять на настроение года, успех в делах и гармонию в доме.

Когда убирать елку, рассказала астролог Аля Савчин.

Астролог говорит, что есть несколько символических дней в январе, когда лучше убирать елку. Каждый может выбрать свой личный момент.

Символические даты:

7 января — чтобы открыть в своей жизни новый этап и место для новых идей;

16 января — чтобы дом был денежным магнитом в течение всего года;

18 января — чтобы был успех во всех делах и начинаниях;

22 января — чтобы появилась гармония в отношениях и пришла любовь.

В то же время цифровой психолог Татьяна Михайлишина советует не разбирать елку при сильном раздражении или во время ссор в доме. По ее словам, в таком состоянии символически срезается не праздник, а возможности. Также не стоит начинать это дело вечером или ночью.

«Перед тем, как разбирать елку, мысленно поблагодарите за радость, тепло и защиту. Снимайте игрушки сверху вниз. Последней — гирлянду. В конце проветрите комнату», — подчеркнула психолог.

Напомним, эксперты говорят, что очень популярным днем для разбирания елки является Двенадцатая ночь — 5 января. Традиция имеет древнее происхождение и ведет начало еще с IV века, когда церковный календарь четко очерчивал границы рождественского периода.