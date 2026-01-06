- Дата публикации
Когда нужно убирать новогоднюю елку: благоприятные даты
С точки зрения астрологии важно то, когда убирать новогоднее дерево.
Когда же лучше убирать елку? Пожалуй, над этим вопросом задумываются многие. Ведь существуют дни, которые имеют особую энергетику и символическое значение. Считается, что если разобрать новогоднее дерево в определенную дату, это может повлиять на настроение года, успех в делах и гармонию в доме.
Когда убирать елку, рассказала астролог Аля Савчин.
Астролог говорит, что есть несколько символических дней в январе, когда лучше убирать елку. Каждый может выбрать свой личный момент.
Символические даты:
7 января — чтобы открыть в своей жизни новый этап и место для новых идей;
16 января — чтобы дом был денежным магнитом в течение всего года;
18 января — чтобы был успех во всех делах и начинаниях;
22 января — чтобы появилась гармония в отношениях и пришла любовь.
В то же время цифровой психолог Татьяна Михайлишина советует не разбирать елку при сильном раздражении или во время ссор в доме. По ее словам, в таком состоянии символически срезается не праздник, а возможности. Также не стоит начинать это дело вечером или ночью.
«Перед тем, как разбирать елку, мысленно поблагодарите за радость, тепло и защиту. Снимайте игрушки сверху вниз. Последней — гирлянду. В конце проветрите комнату», — подчеркнула психолог.
Напомним, эксперты говорят, что очень популярным днем для разбирания елки является Двенадцатая ночь — 5 января. Традиция имеет древнее происхождение и ведет начало еще с IV века, когда церковный календарь четко очерчивал границы рождественского периода.