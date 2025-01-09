Когда нужно убирать новогоднюю елку: приметы и благоприятные даты

С точки зрения астрологии важно то, когда убирать новогоднее дерево.

Елка – не только символ зимних праздников. Это еще очень мощная энергетическая вещь. Поэтому важно не только то, когда ее лучше ставить, но и когда убирать.

Так когда разбирать новогоднее дерево — читайте в материале ТСН.ua.

Народные приметы

Украинцы издавна верили, что украшенную новогоднюю елку следует оставаться в доме до празднования Старого Нового года, которое раньше праздновали 14 января. Якобы ранняя уборка дерева может привести к потере положительной энергии в доме.

Другие верования говорят, что лучше забрать елку из дома уже после празднования Крещения — 19 января по старому календарю. Именно этот день символизирует конец Праздник – периода зимних церковных торжеств.

Советы астрологов

Астрологи советуют убирать елку только в отдельные дни и в зависимости от того, что вы хотите привлечь в свою жизнь.

Дать – когда выносить из дома новогоднюю красавицу:

14 января – привлечение энергии достатка;

– привлечение энергии достатка; 16 января – наполнение богатством и финансовым успехом;

– наполнение богатством и финансовым успехом; 18 января – привлечение успеха по всем делам;

– привлечение успеха по всем делам; 22 января – впустите в дом энергии любви и счастья.

При вынесении елки из дома полезно трижды мысленно повторить: "Неудача идет, елка отдыхает, мы все возвращаемся домой". Этот негласный обряд помогает изгнать неприятности из дома и привлекает счастье и удачу в семью.

Как сообщалось, в доме есть места, куда категорически нельзя ставить новогоднюю елку.

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