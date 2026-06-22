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Когда нужно заряжать смартфон, чтобы долго держал заряд — утром или вечером: это знают не все
Правильная привычка зарядки смартфона позволяет продлить жизнь аккумулятора на месяцы и даже годы.
Смартфон стал неотъемлемой частью повседневной жизни, но именно аккумулятор чаще всего вызывает проблемы: быстрое разряжение и снижение емкости. Многие не задумываются, что не только зарядное устройство, но и время зарядки влияет на долговечность батареи. Рассказываем, когда лучше заряжать смартфон — утром или вечером, и как делать это правильно, чтобы батарея служила как можно дольше.
От чего зависит «здоровье» батареи
Современные смартфоны используют литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы. Их ресурс зависит не столько от количества дней использования, сколько от:
количества циклов зарядки;
глубины разрядки — 0% очень вредно;
перегрева во время зарядки;
продолжительного пребывания на 100%.
Когда лучше заряжать смартфон — утром или вечером
Оптимальный вариант — зарядка днем или ранним утром. Лучше всего заряжать смартфон, когда вы можете контролировать процесс.
Почему это удобно и правильно:
вы не оставляете телефон на зарядке на всю ночь;
можно отсоединить его на уровне 80-90%;
уменьшается перегрев батареи.
Почему не стоит заряжать всю ночь? Ночная зарядка — самая распространенная ошибка: телефон долго держится на 100%, происходит микроциклическая дозарядка, аккумулятор быстрее теряет емкость, возможен перегрев в чехле.
Как правильно заряжать смартфон
Чтобы батарея служила дольше:
не разряжайте до 0%;
не держите постоянно на 100%;
используйте оригинальное зарядное устройство;
избегайте перегрева;
не заряжайте под подушкой или одеялом;
включайте режим энергосбережения при необходимости.
Специалисты рекомендуют поддерживать уровень заряда в пределах 20% — 80%. Это значительно продлевает ресурс аккумулятора и уменьшает износ.