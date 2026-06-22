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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
193
Время на прочтение
2 мин

Когда нужно заряжать смартфон, чтобы долго держал заряд — утром или вечером: это знают не все

Правильная привычка зарядки смартфона позволяет продлить жизнь аккумулятора на месяцы и даже годы.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Как правильно заряжать телефон

Как правильно заряжать телефон / © Pixabay

Смартфон стал неотъемлемой частью повседневной жизни, но именно аккумулятор чаще всего вызывает проблемы: быстрое разряжение и снижение емкости. Многие не задумываются, что не только зарядное устройство, но и время зарядки влияет на долговечность батареи. Рассказываем, когда лучше заряжать смартфон — утром или вечером, и как делать это правильно, чтобы батарея служила как можно дольше.

От чего зависит «здоровье» батареи

Современные смартфоны используют литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы. Их ресурс зависит не столько от количества дней использования, сколько от:

  • количества циклов зарядки;

  • глубины разрядки — 0% очень вредно;

  • перегрева во время зарядки;

  • продолжительного пребывания на 100%.

Когда лучше заряжать смартфон — утром или вечером

Оптимальный вариант — зарядка днем или ранним утром. Лучше всего заряжать смартфон, когда вы можете контролировать процесс.

Почему это удобно и правильно:

  • вы не оставляете телефон на зарядке на всю ночь;

  • можно отсоединить его на уровне 80-90%;

  • уменьшается перегрев батареи.

Почему не стоит заряжать всю ночь? Ночная зарядка — самая распространенная ошибка: телефон долго держится на 100%, происходит микроциклическая дозарядка, аккумулятор быстрее теряет емкость, возможен перегрев в чехле.

Как правильно заряжать смартфон

Чтобы батарея служила дольше:

  • не разряжайте до 0%;

  • не держите постоянно на 100%;

  • используйте оригинальное зарядное устройство;

  • избегайте перегрева;

  • не заряжайте под подушкой или одеялом;

  • включайте режим энергосбережения при необходимости.

Специалисты рекомендуют поддерживать уровень заряда в пределах 20% — 80%. Это значительно продлевает ресурс аккумулятора и уменьшает износ.

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Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
193
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