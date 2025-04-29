Монилиоз вишни

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Когда обрабатывать вишню фунгицидами от монилиоза, чтобы дерево было здоровым, а ягоды — большими и сладкими.

Весенняя обработка вишни от монилиального ожога (монилиоза) — это не просто один из сезонных этапов ухода за деревом, а критически важное условие для его здоровья и будущего урожая. Однако, даже опытные садоводы часто допускают ошибку, неправильно выбирая момент для опрыскивания. На самом деле важно не только чем обработать вишню, но когда именно это сделать.

Распространенное заблуждение: ранняя обработка после таяния снега

Многие огородники начинают возделывать вишню и другие косточковые фунгициды сразу после того, как сойдет снег. На первый взгляд кажется логичным не тратить попусту время, но на самом деле это неправильный подход. Если провести опрыскивание слишком рано, еще до того, как распустятся почки, препарат просто не подействует.

Особенно это касается популярного средства «Хорус» — одного из самых эффективных фунгицидов против монилиоза. Его действующее вещество требует проникновения через листовую поверхность, чтобы уничтожить грибок. Если же на дереве еще нет зелени — обработка будет бесполезной.

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Единственно правильный момент для обработки от монилиоза — когда распускаются почки

Обработку следует проводить именно в момент вскрытия почек, когда на ветвях уже видны молодые листья. Это идеальный период, когда фунгицид может проникнуть в растение и остановить развитие инфекции на раннем этапе.

Это время обычно приходится на конец апреля — начало мая, в зависимости от региона. Очень важно не пропустить это короткое окно — буквально несколько дней, когда препарат подействует максимально эффективно.

Монилиоз распространяется очень быстро, особенно во влажную весну. Заболевание поражает сначала цветы, которые засыхают и чернеют, затем болезнь переходит на молодые побеги, листья, а затем и на плоды. Без должной обработки дерево может не только потерять урожай, но и ослабнуть настолько, что погибнет в течение нескольких сезонов.

Важно проводить системную обработку деревьев для уничтожения монилиоза, состоящую из нескольких этапов обработки разными препаратами.

Основные этапы обработки вишни от монилиоза

Ранневесенняя обработка — до распускания почек

Первую обработку следует провести до начала сокодвижения, когда почки еще не распустились. В этот период рекомендуется опрыскать деревья 1% раствором бордоской смеси или медного купороса.

Период бутонизации — перед цветением

Последующую обработку проводят в фазе зеленого конуса или розового бутона. В настоящее время эффективны фунгициды, такие как «Хорус» или «Топсин-М». Эти препараты помогают предотвратить проникновение инфекции в ткани дерева во время активного роста.

После цветения — фаза завязывания плодов.

После завершения цветения, когда начинается формирование плодов, производят третью обработку. В этот период можно применять те же фунгициды, что и раньше, или использовать биологические препараты, такие как «фитолавин», особенно если плоды уже начали созревать. на

До сбора урожая — за 2-3 недели

За 2-3 недели до планируемого сбора урожая рекомендуется провести четвертую обработку. Это поможет снизить риск заражения плодов при их созревании. В этот период следует использовать препараты с коротким сроком ожидания, чтобы избежать остатков химикатов в плодах.

После сбора урожая — подготовка к зиме

После уборки плодов проводят последнюю обработку, направленную на уничтожение остаточных возбудителей болезни и подготовку дерева к зимнему периоду. Рекомендуется опрыскать деревья 3% бордоской смесью или медным купоросом.