Когда обрезать деревья, можно ли это делать после сбора урожая

Обрезка деревьев

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В начале осени большинство плодовых деревьев постепенно завершают сезон. Урожай яблок, груш, слив и других плодов собирают, активный рост побегов замедляется — и именно в этот момент часто возникает желание привести в порядок сад. Особенно если за лето крона сильно сгустилась, появилось много вертикальных побегов или давно нужно убрать лишние ветви.

Однако, утверждают специалисты, сбор урожая сам по себе не означает, что дерево уже готово к осеннему обрезанию. В начале осени оно продолжает готовиться к зиме, поэтому с секатором спешить не стоит.

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Почему в сентябре не стоит сильно обрезать деревья

Даже когда плодов на дереве уже нет, а новые побеги перестали активно удлиняться, листья продолжают работать. Благодаря фотосинтезу, растение образует углеводы, часть которых использует сразу, а часть накапливает в многолетних тканях. Эти запасы понадобятся дереву во время зимовки и в начале следующего сезона.

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Поэтому сильная обрезка в начале осени нежелательна. Вместе с ветвями дерево теряет значительную часть листовой поверхности именно тогда, когда сезон еще не завершился.

Есть и другая проблема. Обрезка влияет на баланс роста дерева, а при благоприятной теплой погоде может спровоцировать нежелательный поздний рост. Молодые ткани, которые не успеют достаточно созреть и закалиться до морозов, более уязвимы зимой.

Итак, сентябрь после сбора плодов — не лучшее время для сильной формовочной или омолаживающей обрезки.

Что можно срезать в начале осени

Если урожай уже собран, это не значит, что дерево вообще нельзя трогать до весны. В первую очередь следует осмотреть крону и убрать сухие, сломанные и сильно поврежденные ветви. К примеру, если ветка надломилась под тяжестью плодов и держится лишь частично, оставлять ее в таком состоянии на зиму нет смысла.

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Другое дело — здоровые ветви. В начале осени не следует сильно прореживать крону, уменьшать высоту дерева или проводить омолаживающую обрезку. Такие работы подразумевают удаление значительной части древесины, а дерево в это время еще готовится к периоду покоя.

Не нужно спешить и с молодыми побегами, выросшими в течение этого сезона. Если летом их не удалили для прореживания кроны, осенью не стоит пытаться наверстать все за один раз. Сейчас лучше ограничиться санитарной обрезкой, а формирование кроны провести в срок, рекомендованный для конкретного вида дерева.

А если дождаться, пока опадут листья

После ноября дерево переходит в состояние покоя, но это также не означает, что любое плодовое дерево можно сразу сильно обрезать.

Для яблонь и груш основную обрезку традиционно проводят в период покоя. Однако в регионах с морозными зимами часто более целесообразно не спешить осенью, а перенести основную работу на конец зимы или раннюю весну — до начала активного роста.

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Есть и практическая причина. Сильные морозы могут повреждать ткани у свежих срезов, а после суровой зимы весной лучше видно, какие части дерева действительно пострадали и нуждаются в удалении.

Поэтому для яблони или груши осенью можно провести санитарную очистку, а масштабное формирование кроны оставить на более подходящий период.

Когда обрезать сливы, вишни и черешни

Особенно важно не переносить правила обрезки яблони на все деревья в саду.

Вишни, черешни, сливы, абрикосы и другие косточковые не рекомендуется без необходимости сильно обрезать поздней осенью или зимой. Для них сроки часто смещают на весну или период активной вегетации, когда раны быстрее заживают. Это также помогает снизить риск некоторых заболеваний, включая бактериальный рак и серебристость листьев.

Поэтому если урожай слив или черешен уже давно собран, это не значит, что осенью нужно возвращаться к дереву с секатором и формировать крону.

Что делать с «волчками»

За лето на яблонях и грушах нередко вырастают длинные сильные вертикальные побеги, которые садоводы называют волчками. Они особенно активно появляются после сильной предварительной обрезки.

Когда такие побеги молоды, часть из них можно удалять летом. Но если они уже созрели, а на улице осень, массово вырезать их только ради порядка не нужно. Лучше оценить крону при основной обрезке и решить, какие побеги действительно нужно удалить, а какие можно использовать для формирования новых ветвей.

Это особенно важно для старых деревьев, если бездумно вырезать все вертикальные побеги, можно потерять прирост, который мог бы пригодиться для постепенного омоложения кроны.

Что делать с плодовыми деревьями осенью

После сбора урожая хорошо видны накопившиеся за сезон проблемы. Можно осмотреть крону, найти сухие и поломанные ветки, отметить места сильного загущения и определить, какие ветки придется убрать при основной обрезке.

Если дерево старо и давно не формировалось, не стоит пытаться исправить его за один сезон. Сильное омоложение лучше проводить постепенно, поскольку резкое удаление большой части кроны провоцирует интенсивный рост новых побегов.

А обрезка больных ветвей требует отдельного внимания: их удаляют при необходимости, а инструмент после работы с пораженной древесиной очищают и дезинфицируют, чтобы не переносить инфекцию на здоровые растения.

Когда же обрезать плодовые деревья

Одной даты для всего сада нет. Именно это важно учитывать осенью.

Яблони и груши основную формировочную обрезку лучше проводить в период покоя, часто в конце зимы или ранней весной до распускания почек.

Косточковые — вишни, черешни, сливы и абрикосы — имеют другие требования, и для многих из них более безопасна обрезка весной или летом в сухую погоду.

Так что если в сентябре урожай уже собран, торопиться с большой осенней обрезкой не нужно. Сейчас можно убрать сломанные, сухие и опасные ветки, осмотреть крону и запланировать дальнейшую работу. А здоровые большие ветви лучше оставить до срока, подходящего именно конкретному виду плодового дерева.



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