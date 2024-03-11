Когда огонь в отношениях погас: основные признаки, что мужчина разлюбил

Женщине бывает очень сложно поставить точку в отношениях, где ее разлюбили.

Вам кажется, что один разговор, изменение поведение, уступчивость или хорошее настроение сработают и мужчина снова ваш, готов дарить вам любовь, поддержку и другое, в чем вы так нуждаетесь. Но еще одна попытка восстановить теплые отношения становится новым разочарованием. Вы придумываете новый план и так по кругу. Отношения ухудшаются и вы чувствуете только холод.

Как понять, что мужчина больше не влюблен в вас и пора разрывать отношения – рассказываем ниже.

Как понять, что мужчина тебя не любит

Отсутствие поддержки

Именно в трудных ситуациях проверяется приверженность отношениям. Речь идет как о плохих, так и о хороших моментах. Если мужчина не рядом в важных моментах вашей жизни, это свидетельствует о том, что он не испытывает к вам подлинной любви.

Исчезает время от времени

Человек, которого вы мало интересуете, вероятно, не будет отвечать на ваши сообщения сразу. Обычно человек, который заинтересован в отношениях, будет находить время даже в дни, когда "крутится как белка в колесе".

Инициатива только с одной стороны

Иногда может показаться, что у вас открытое и продолжительное общение. Но стоит вам не написать первым, как общение внезапно прекращается.

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Отсутствие интима

Если мужчина не проявляет к вам физическую близость, это может указывать на то, что он не испытывает глубоких чувств к вам.

Не прилагает усилий

Отношения нужно всегда подпитывать и это должно происходить с обеих сторон. Если мужчина не прилагает усилий для сохранения ваших отношений, не делает компромиссов или не проявляет желания улучшить их, это может означать, что он не старается и не дорожит вами.

Признаки, что мужчина вас разлюбил

В длительных отношениях не всегда можно вовремя заметить, как они постепенно идут на убыль. Впрочем, есть некоторые тревожные изменения в поведении партнера. Среди них:

Партнер критикует вашу внешность

Говорит о ваших недостатках на людях

У него всегда отрицательное настроение

Избегает совместного времяпровождения

Его не волнуют ваши переживания

Он забывает о ваших просьбах

Он больше не хочет вас защищать. Это базовая потребность, которую мужчина проявляет к своим близким. Если он не волнуется, когда он поздно возвращайтесь с работы или же находиться в незнакомом месте – это тревожный колокольчик.

Первые признаки, что мужчина потерял интерес

Холод в отношениях может начаться по разным причинам. Иногда проблема незначительна и ее можно решить, например, откровенной размой. Среди других вариантов – партнер начал терять к вам интерес.

Первые признаки утраты партнером интереса:

У него появляются дела, важные за вас

Мужчина начал воспринимать вас как вещь

Срывается на вас без причины. У мужчины появляется к вам все больше претензий. Вы все чаще попадаете "под удар". Более того, в сухом остатке, вы же сами становится виноватой.

Игнорирует ваши сообщения по нескольку часов

Переводит вину на вас

Не строит общие планы с вами.

Резкое изменение поведения партнера должно вас как минимум насторожить. Например, если раньше он боялся обидеть вас, то сейчас его слова могут довести вас до слез. Или же его банально перестали интересные рассказы о том, как прошел ваш день.

Почему мужчина избегает жену

Одна из вероятных и очевидных причин – измена. Впрочем, не все так просто. Даже если мужчина признается в измене, то может маскировать ее как полигамность. Если вам не подходит такое развитие событий, тогда вам лучше прекратить общение с таким человеком и не подвергать себя опасности душевных травм.

Избегать жену могут также мужчины-отшельники. Они не умеют проявлять свои чувства так, как это обычно бывает. Он проявляет чувство не так, если бы нам этого хотелось, а нам кажется, что мужчина безразличен и равнодушен к нам, остыл, разлюбил. Если вы хотите сохранить отношения со своим любимым, то совет достаточно прост – воспринимайте его таким, как он есть.

Еще один сценарий- женщина берет на себя роль матери. Становится властной и руководит мужчиной. Со временем женщина может сделать из мужчины "сына".

Почему огонь в отношениях гаснет

Непроговаривание общих проблем

Люди редко обладают способностью читать чужие мысли. Следовательно молчание в отношениях создает между близкими людьми непреодолимую стену. Избавиться от нее мешают разные причины. Но проговаривать проблему – еще не значит озвучивать претензии. Строить отношения – это дело нелегкое, впрочем, необходимое.

Круглосуточно вместе

Когда один из партнеров не имеет собственной уникальной личности, его мир замыкается на партнере. Если человек становится закрытым к личным интересам, начинаются проблемы.

Влюбленность не в человека, а в образ

Когда мы влюбляемся в человека, то долго можем не видеть его "реалистическую" версию. Иногда происходит плавный переход, а иногда розовые очки бьются стеклами внутрь. Влюбленные склонны уродовать форму и свойства объекта, идеализировать партнера или преподносить отдельные его качества. Но это может работать и наоборот: мы можем начать проектировать на партнере негативные качества, преувеличивать или придираться к нему по любому поводу.

Нежелание брать ответственность

Каждый из партнеров выбирает ту форму поведения, которая ему выгодна: доминирующую, манипулятивную или покорную. Один может брать всю ответственность на себя, а другой наоборот – становится пассивным. Впоследствии это сводится к базовым потребностям. Это создает иллюзию безопасности в предсказуемости, но де-факто подрывает способность общаться на равных.

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