Когда отключили свет и воду: вот пять вещей, без которых сейчас никак не обойтись

Что делать при отключении света и воды / © pexels.com

Опыт показывает: даже базовая подготовка уменьшает половину стресса. Мы собрали пять вещей, которые действительно помогают пройти отключение света и воды без паники и лишних потерь.

Запас технической воды, а не только питьевой

Многие ограничиваются бутылями с питьевой водой, забывая о технических нуждах. А вода для смыва, мытья рук или быстрой уборки не менее важна. Несколько канистр, ведер или бутылок, заполненных заранее, решают проблему на несколько часов.

Повербанк или зарядная станция

Телефон без связи — отдельная проблема. Повербанк на 20 000 мА/ч и больше позволяет заряжать смартфон, роутер или фонарь несколько раз. Маленькие зарядные станции позволяют подключить настольную лампу или даже чайник малой мощности. Это не о комфорте, а о контроле ситуации.

Газовая горелка или туристическая плитка

Электроплита без света становится просто декорацией. Туристическая горелка с баллоном позволяет быстро приготовить еду или вскипятить воду. Он занимает минимум места и не нуждается в специальном обслуживании. Обязательно используйте его осторожно и в проветриваемом помещении.

Фонари, а не свечи

Свечи создают уют, но остаются источником опасности. Светодиодные фонари, особенно налобные или с USB-зарядкой, гораздо безопаснее. Один такой фонарь пригодится в коридоре, в ванной или при поиске вещей в темноте.

Наличные деньги и мелочь

Когда не работают терминалы и банкоматы, даже небольшая сумма наличных становится решающей. Следует также иметь записки с важными номерами и минимальный запас батареек. Это мелочи, которые часто решают бытовые проблемы, когда все остальное отключено.