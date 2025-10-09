Когда открывать окна зимой, чтобы не появился конденсат и плесень: советы экспертов

Плесень / © Фото из открытых источников

Осенью и зимой из-за разницы температур в жилье часто появляется конденсат, который со временем может привести к появлению плесени. Чтобы этого избежать, специалисты советуют регулярно проветривать дом — даже когда на улице мороз.

Об этом сообщило издание Express.

Эксперты советуют открывать окна дважды в день на короткое время — от 5 до 15 минут. Так в помещении будет циркулировать свежий воздух, и влага не будет накапливаться. Особенно важно это делать во время приготовления пищи и после принятия душа или ванны.

«Во время готовки открывайте окно или включайте вытяжку, чтобы выпустить пар. Чтобы уменьшить количество пара, держите крышки на кастрюлях во время приготовления. После ванны или душа откройте окно или включите вытяжку и закройте дверь, чтобы влажный воздух выходил наружу, а не распространялся по дому. Когда набираете ванну, сначала налейте холодную воду, а потом горячую — это уменьшит образование пара на 90%», — говорится в статье.

При этом долго держать окна открытыми зимой не стоит: короткое проветривание дважды в день вполне достаточно, чтобы предотвратить сырость и образование плесени.

