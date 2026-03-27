Когда печь паску на Пасху-2026: что говорит церковь и есть ли запрещенные дни

Паска – это традиционная праздничная выпечка, которую пекут на Пасху. Сдобу пекут как знак благополучия и как символ светлого праздника Воскресения Креста. Паска олицетворяет новую жизнь и победу над смертью. Ее вместе с другими продуктами кладут в пасхальную корзину и освящают в церкви.

Когда нужно печь паски на Пасху-2026, рассказал священник ПЦУ Иван Петрущак в интервью "УНИАН" .

Когда печь кулич и как молиться

Традиционно, украинские хозяйки в Чистый четверг, который в этом году пришелся на 9 апреля, убирают в домах и наводят порядок на кухне. Это, по словам священника, лучший день для выпечки паски и окрашивания яиц. Кроме того, хороший день – Великуая суббота – это 11 апреля, канун Пасхи.

Над пасхальным хлебом следует помолиться, советует отец Иван. Самая первая молитва – "Отче наш". Также можно своими словами попросить Бога благословить до начала выпекания паски, чтобы они взошли и удались, а также перекрестить ее перед выпеканием.

Можно и сказать обращение своими словами: "Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Господи, благослови это дело начать хорошо и завершить, испечь, чтобы этот кулич был на радость всем, кто будет его употреблять".

По словам священника, можете говорить своими словами, главное – от всего сердца.

В народе существуют предрассудки, что женщине нельзя выпекать паску в период менструации или во время беременности. Впрочем, в церкви нет подобных запретов. Именно поэтому священник говорит, что браться за приготовление блюд на Пасху можно всем, кто хочет это делать, есть время и вдохновение.

По его словам, одна из величайших добродетелей для христианина – это благоразумие. Если женщина чувствует, например, что ей тяжело из-за менструации, беременности или плохого настроения, то не нужно это делать из-за силы.

