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Когда пересаживать рассаду из теплицы на огород: огурцы, томаты, перец, баклажаны
Когда значительно потеплеет, то рассаду пора пересаживать на постоянное место – на грядку или в теплицу.
Чтобы раньше получить урожай любимых овощей, сначала растения лучше сажать в теплицы, а потом пересаживать в открытый грунт. Рассада будет иметь комфортные условия для того, чтобы прорасти, а затем легче адаптироваться к окружающей среде.
Когда нужно пересаживать рассаду из теплицы, читайте в материале ТСН.ua.
Одной из первых в открытую почву пересаживают капусту. Это середина-конец апреля. Ведь в этот период земля еще сохраняет зимнюю воду.
Томаты переселяют в середине мая. Но следует ориентироваться на погоду, чтобы среднесуточная температура не опускалась ниже +15°C.
Перец и баклажаны переносят на огород во второй половине мая, потому что даже кратковременное похолодание может повлиять на них.
Огурцы в мае-июне пересаживают из стаканчика или теплицы в открытый грунт. Днем температура воздуха должна быть около +20°C. Холодная почва препятствует нормальному росту растения.
Кабачки, тыквы, арбузы, дыня переносятся на земельный участок в период с конца мая по середину июня. Примерная дневная температура около +25°C.
Напомним, ранее мы писали о том , что делать, чтобы рассада не болела черной ножкой: рассыпьте на земле один ингредиент.