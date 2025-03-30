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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
152
Время на прочтение
1 мин

Когда пересаживать рассаду из теплицы на огород: огурцы, томаты, перец, баклажаны

Когда значительно потеплеет, то рассаду пора пересаживать на постоянное место – на грядку или в теплицу.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Рассада.

Рассада. / © pixabay.com

Чтобы раньше получить урожай любимых овощей, сначала растения лучше сажать в теплицы, а потом пересаживать в открытый грунт. Рассада будет иметь комфортные условия для того, чтобы прорасти, а затем легче адаптироваться к окружающей среде.

Когда нужно пересаживать рассаду из теплицы, читайте в материале ТСН.ua.

Одной из первых в открытую почву пересаживают капусту. Это середина-конец апреля. Ведь в этот период земля еще сохраняет зимнюю воду.

Томаты переселяют в середине мая. Но следует ориентироваться на погоду, чтобы среднесуточная температура не опускалась ниже +15°C.

Перец и баклажаны переносят на огород во второй половине мая, потому что даже кратковременное похолодание может повлиять на них.

Огурцы в мае-июне пересаживают из стаканчика или теплицы в открытый грунт. Днем температура воздуха должна быть около +20°C. Холодная почва препятствует нормальному росту растения.

Кабачки, тыквы, арбузы, дыня переносятся на земельный участок в период с конца мая по середину июня. Примерная дневная температура около +25°C.

Напомним, ранее мы писали о том , что делать, чтобы рассада не болела черной ножкой: рассыпьте на земле один ингредиент.

Дата публикации
Количество просмотров
152
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