Когда переводят часы на зимнее время в 2023 году: запомните эту дату, чтобы не пропустить

Украина традиционно переводит часы дважды в год – весной на летнее время и осенью на зимнее. Когда переводят часы на зимнее время? Как перевести стрелки часов и зачем это нужно?

Хотя еще в 2021 году депутаты в Украине всерьез задумались о том, чтобы отменить перевод часов на летнее или зимнее время, нововведение так и не вступило в силу, ведь не прошло финальное чтение в зале парламента, то есть голосование за него. Поэтому этой осенью мы традиционно будем переводить часы.

Переход на зимнее время 2023: точная дата

Переход на зимнее время традиционно будет производиться в последнее воскресенье октября. То есть в 2023 году это будет 29 число.

Как перевести стрелки часов на зимнее время? Происходит это в четыре часа утра. Стрелки часов на наших девайсах автоматически "перепрыгнут" на один час назад. Если вы используете механические часы, нужно переводить время самостоятельно.

Почему переводят часы на зимнее время

Почему переводят часы на зимнее время / Фото: Pexels

Почему раньше депутаты выступали за отмену сезонного перевода часов? В 2021 году с трибун звучало несколько доводов:

вопросы безопасности — "оторвать" восточные области Украины от "московского" времени;

вопросы защиты здоровья — в момент сезонного изменения времени организм человека испытывает сильный стресс;

вопросы энергетики — некоторые депутаты отмечали, что перевод часов не сильно влияет на общую экономию энергоресурсов.

Переводят ли часы другие страны Европы? Да. Более того, в мире почти 80 стран используют этот метод. Однако уже много лет Европа задумывается над тем, чтобы отменить перевод.

Почему переводят часы на зимнее время? Впервые переводить часы было предложено в 1784 году. Такое решение принял посол США во Франции Бенджамин Франклин в целях экономии свеч. А вот переход на летнее время приписывают уроженцу Англии Уильяму Уиллетту. В Украине часы переводят с 1981 года. Основная цель — чтобы люди имели возможность дольше работать и меньше использовать искусственное освещение.

Как влияет перевод часов на организм: подготовка

Осенью перевод часов воспринимается организмом легче, ведь появляется возможность на один час поспать дольше. Но нужно все равно адаптироваться под новое время. Для этого вам помогут следующие советы:

постарайтесь нормализовать свой сон за неделю до перевода;

больше гуляйте на свежем воздухе, отдыхайте;

не допускайте сильного стресса;

следите за питанием.

Также можно обратить внимание на медитацию, разнообразные дыхательные практики, йогу. Они также помогают расслабиться и лучше подготовиться к изменению времени.