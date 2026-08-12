Когда платок считают опасным подарком и как нейтрализовать плохую примету

Вокруг дарения платка сложился ряд примет и суеверий / © commons.wikimedia.org

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С давних пор платок был не просто элементом ежедневного гардероба, а настоящим сакральным оберегом и символом глубокого уважения. В то же время во многих культурах этот предмет оброс мистическими предрассудками, из-за которых люди опасаются дарить и принять в дар платок.

Народные приметы и обряды, связанные с платком, собрал ТСН.ua.

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Почему платок считают вестником печали

Как пишет Zevira, во многих культурах мира платок неразрывно связан со слезами, прощанием и грустью. Считалось, что дарование куска ткани, которым обычно вытирают заплаканные глаза, вызывает одаренного человека беду и несчастье. По давним поверьям, такой подарок дает повод для плача, ведь «горе придет, чтобы его заполнить».

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Темные и черные платки традиционно использовали как элемент траурного наряда, поэтому их дарование воспринималось крайне отрицательно. Более того, существовало поверье, что вместе с ношеным платком можно передать тревоги, неудачи и душевные мучения предыдущего владельца. Именно поэтому эзотерики всегда советуют дарить исключительно новые платки.

Отдельная оговорка касалась влюбленных пар, которым категорически не рекомендовали обмениваться платками. Издавна платком махали на прощание, поэтому в народе закрепилось мнение, что такой подарок обязательно приведет к быстрому расставанию и охлаждению чувств.

Сакральное значение в украинской традиции

Несмотря на эти предрассудки, в украинской культуре платок всегда имел совершенно другое, чрезвычайно светлое значение. Она была олицетворением материнской любви, семейного уюта и женской судьбы.

Как рассказывает телеканал «Винничина», особое место платок занимал в свадебных обрядах наших предков. Самой известной была традиция, когда свекровь дарит платок невестке утром после первой брачной ночи. Этот трогательный ритуал означал окончательный переход девушки от беззаботной девичьей жизни к статусу замужем и полноправной хозяйке в новой семье.

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Кроме того, красивые вышитые платки дарили другие важные семейные праздники как мощный оберег. В Украине были распространены следующие традиции дарения:

От матери к дочери перед длинным путем, чтобы защитить от злого глаза;

От крестных родителей крестникам на большие церковные праздники;

От невесты будущему мужу или его семье как знак уважения и благих намерений;

От девушки юноше перед военным походом как символ верности и обещания дождаться.

Как защитить себя от плохой приметы

Если вы все же решили презентовать красивый платок, но получатель верит в приметы, выход есть. Народная мудрость обладает универсальным способом, помогающим обойти любые предрассудки, связанные с подарками вроде часов, острых предметов или кошельков.

Человек, которому вручают презент, должен дать дарителю взамен несколько мелких монет. Благодаря этой символической оплате процесс дарения автоматически превращается в обычное «торговое соглашение». Считается, что после этого все плохие приметы теряют свою силу, и подарок будет приносить только радость.

Напомним, бузина давно занимает особое место в украинской народной культуре. Этот куст одновременно уважали и остерегались . Наши предки верили, что у него особая сила, поэтому высаживать его непосредственно возле жилья не рекомендовали.

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