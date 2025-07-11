Когда подавать документы на поступления в 2025 году в Украине: точные даты и ключевые сроки

График поступления в вузы 2025 года / © unsplash.com

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Для каждого абитуриента эти сроки крайне важны, ведь именно от них зависит, успеете ли вы подать документы на контракт или бюджет, пройти творческий конкурс или собеседование.

График поступления в вузы 2025 года: когда подавать документы

Вступительная кампания 2025 года началась 1 июля 2025 года. В этот день для абитуриентов открылась возможность создать свой электронный кабинет на портале ЕГЕБО. Эта предпосылка обязательна для регистрации для поступления на любую форму обучения (бюджет или контракт, собеседование или творческий конкурс).

Абитуриенты, поступающие по результатам НМТ (Национального мультипредметного теста) могут подавать свои заявки в такой период:

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с 19 июля по 1 августа 2025 года — для контрактной и бюджетной форм обучения (после 11 класса с новым тестом);

с 3 по 25 июля 2025 — для регистрации на контракт по результатам собеседования или творческого конкурса;

с 19 июля по 1 августа 2025 года — подача заявлений из НМТ.

Поэтапное поступление в вузы 2025 года: как это работает

1 июля — создание электронного кабинета;

3 июля — начало регистрации на творческие конкурсы или собеседования;

10 июля — завершение регистрации бюджетников;

25 июля — завершение регистрации контрактников;

19 июля - 1 августа — подача заявлений по НМТ;

6 августа — объявление рейтинговых перечней рекомендованных на бюджет;

до 9 августа — представление оригиналов документов рекомендованных на бюджет (военный билет, НМТ, паспорт, аттестат, ИНН);

после 9 августа контрактники имеют право несколько раз подавать документы (зависит от правил конкретного ЗВО).

Заявление подано: что дальше

Творческие конкурсы и собеседования будут проходить с 3 по 25 июля — они являются условием участия на определенные специальности (спорт, искусство, образование). Тесты НМТ нужны для формирования рейтинговых перечней — при оценке будут строго учитываться результаты из обеих частей.

6 августа будут объявлены перечни рекомендованных к зачислению на государственную (бюджетную) форму обучения. А до 9 августа будет проходить подача оригиналов документов. При этом контрактники смогут подать документы несколько раз (здесь следует смотреть графики приемки в каждом отдельном вузе).