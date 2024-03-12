Когда Похвала Пресвятой Богородицы в 2024 году: дата, что можно и нельзя делать, история праздника

Похвала Пресвятой Богородицы – особый праздник для православных христиан. Он носит еще одно название: суббота акафиста и всегда приходится на субботу пятой седмицы Великого поста. В этот день верующие молятся Деве Марии, прося защиты от видимых и невидимых врагов.

Хороший и теплый праздник, связанный с празднованием Пасхи, а потому нет определенной даты. В 2024 году Великий пост начинается 18 марта и продлится до Светлого Христова Воскресения (4 мая). Поэтому Похвала Пресвятой Богородицы приходится на 20 апреля.

Что это за праздник: Похвала Пресвятой Богородицы

Празднование было установлено еще в XI веке, но его история уходит в 626 году, когда совместная армия скифов и сарацин подступила к Константинополь. Столица Византии была спасена именно благодаря покровительству Девы Марии, к которой население города обратилось с молитвами.

Такое покровительство Божией Матери повторялось и в другие годы, когда Константинополю угрожали враги. В частности, в 677 году во время нападения персов, 717 — когда на столицу напали арабы.

В Константинополе в честь Девы Марии было построено немало храмов, а во Влахернском храме даже хранилась ее икона, написанная самим евангелистом Лукой. Во время нападения патриарх Сергей носил эту икону на руках у стен города, умоляя о помощи. Затем в море опустили ризу Божией Матери. Внезапно началась сильная буря, потопившая суда нападающих. Так город был спасен.

Первоначально праздник акафиста проводили только в Константинополе, но позже он распространился по всему христианскому миру. Слово "акафист" означает молитву, которая читается или поется стоя, она состоит из гимнов, посвященных Пречистой Деве с просьбами к ней о помощи.

Что нельзя делать на Похвалу Пресвятой Богородице

Что нельзя делать на Похвалу Пресвятой Богородице / Фото: pixabay.com

Как и в любой другой церковный праздник, в этот день нельзя:

ругаться и ссориться;

врать и завидовать;

заниматься домашней работой и работать на огороде;

злоупотреблять спиртными напитками;

устраивать громкие вечеринки и веселиться;

употреблять пищу животного происхождения.

Что можно делать на Похвалу Пресвятой Богородице

В этот день стоит прочесть специальную молитву к Деве Марии о защите от видимых и невидимых врагов:

О Пресвятая Дева, Матерь Господа, Царица Небес и земли! Взгляни на многострадальное вздохи душ наших, посмотри с высоты святой Твоей на нас, что с верою и любовью поклоняемся пречистому образу Твоему. Вот, в грехи погружены и скорбями обременены, смотря на образ Твой, как на Тебя живую, пребывающую между нами, приносим смиренные наши моления. Ибо нет иной помощи, ни другого покровительства, ни утешение, только Тебя, о Матерь всех скорбящих и обремененных! Помоги нам, немощным, утоли скорбь нашу, настав на путь праведный нас заблудших, исцели и спаси безнадежных, даруй нам остаток времени жизни нашей в мире и тишине проводить, подай христианскую кончину, и на Страшном суде Сына Твоего явись нам милосердной Заступницей, чтобы всегда воспевали, величали и славили Тебя как благую Заступницу христианского рода со всеми, угодившими Богу. Аминь.

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