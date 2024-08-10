Когда Покров Пресвятой Богородицы по новому календарю: что можно и нельзя делать

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, поэтому большинство церковных праздников украинцы теперь празднуют 13 дней раньше. Это касается и такого важного события, как Покров Пресвятой Богородицы.

Ранее мы праздновали Покров 14 октября, так что в 2024 году по новому лианскому календарю эта важная дата будет приходиться на 1 октября. На этот же день были перенесены еще два важных праздника: День защитников и защитниц Украины и День украинского казачества, тесно связанных с Покровом Пресвятой Богородицы.

Что это за праздник: Покров Пресвятой Богородицы

Покров начали праздновать в Киевской Руси сразу после введения христианства в X веке. По славянской версии этот праздник тесно связывают с событиями, произошедшими в Константинополе, когда город осаждали войска князя Аскольда.

Тогда все местные жители скрылись во Влахернском храме, чтобы уберечься от захватчиков. Там в те времена хранилась риза Девы Марии. Собравшись, люди стали молиться Богородице, прося о спасении.

Вдруг, словно в ответ на их молитвы, в небе над городом появился образ Девы Марии. Женщина накрыла верующих своим покровом, которое еще называется по церковной традиции омофором. После этого враги не могли видеть людей, поэтому все местные жители уцелели. По некоторым источникам, дружина князя Аскольда тоже увидела это чудо. Они были так поражены, что сразу стали христианами, приняв крещение.

Есть еще одна версия, по которой Богородица накрыла город во время сарацинской осады. Тогда за сохранность верующих молился святой Андрей Блаженный, который и увидел Деву Марию в 4 утра.

Что можно и нельзя делать на Покров

Этот праздник не входит в перечень 12 величайших церковных торжеств, но в Украине его особенно чтят с давних времен. Именно в этот период в старину заканчивался ряд осенних празднований, люди начинали подсчитывать результаты летнего сезона. Наши предки заметили, что наши предки заметили, что в этот день наши предки наблюдают за зимой. Скот уже не выгоняли на пастбище, а переводили в хлев на зимнее питание.

Также с Покрова начинается осенний период свадеб. Уже завершаются все работы в полях, поэтому время для празднования бракосочетания есть. Хватает и продуктов для застолья. Часто в древности фату невесты связывали с покровом Богородицы. Поэтому считалось хорошим признаком жениться именно в этот праздничный день.

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