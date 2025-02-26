Когда поливать орхидею: садовница рассказала, как понять, что это нужно делать

Эксперт рассказала, как понять, что пора поливать орхидеи

Чтобы орхидеи радовали обильным цветением, важно правильно их поливать. Когда, как и чем поливать орхидеи, чтобы они обильно цвели, поделились специалист по садоводству из Hayes Garden World Анджела Слейтер.

Самый распространенный вид орхидей, или орхидея моли, имеет период покоя, продолжающийся от шести до девяти месяцев. В это время, когда растение не цветет, полив нужно сократить, чтобы весной оно снова зацвело. "В период покоя орхидеи нужно меньше воды, чем во время роста", – объясняет Анджела.

Когда нужно поливать орхидею, как определить

Эксперт раскрыла секрет, как определить, когда орхидею нужно поливать: "Чтобы правильно полить фаленопсис, дождитесь, пока корни станут серебристыми, а затем окуните горшок в теплую воду на несколько секунд, пока корни снова не станут зелеными".

Такой метод подходит для всех орхидей, но важно дать им немного подсохнуть между поливами.

Кроме правильного своевременного полива, Анджела рекомендует подпитывать орхидеи удобрением каждый второй полив.

"Каждый второй полив подпитывайте фаленопсис специальным удобрением для орхидей", — советует эксперт. "Растворите удобрение в воде для полива".

Важно не подпитывать орхидеи при каждом поливе, поскольку это может привести к накоплению солей, вредных для растения. "Если подпитываться при каждом поливе, соли могут накопиться и стать токсичными", — предупреждает Анджела.

Анджела Слейтер также отмечает, что в разные периоды роста нужна разная подкормка, разными удобрениями, на это также нужно обращать внимание. "Периоды покоя и роста требуют разных режимов подпитки", — отмечает она. Одни удобрения стимулируют цветение, другие – рост листьев.

Следуя этим простым правилам, можно обеспечить орхидеям оптимальные условия для здорового роста и обильного цветения.

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