Когда позы сна кричат о стрессе: что пытается сказать вам ваш мозг

Большинство людей не придают значения тому, в какой позе они засыпают. В то время как вне сна — это не случайность, а часто отражение состояния нервной системы и уровня накопленного стресса. Четыре распространенных позы сна могут сигнализировать о том, что организм «застрял» в режиме выживания. Следует обратить на них внимание.

Четыре позы и их связь со стрессом

Дело в том, что при хроническом напряжении мозг и тело постоянно находятся в состоянии «бей или беги», не находя полного расслабления. В таком случае во сне мы бессознательно выбираем защитные позиции, чтобы закрыть уязвимые зоны или найти сопротивление. Но или иная поза может являться признаком дисрегуляции нервной системы, повышенного уровня гормона кортизола и значительного накопления стресса:

Человек, засыпающий в позе «мумия», лежит на спине, а его руки скрещены на груди, тело при этом статическое и неподвижное. Эта поза является бессознательной попыткой закрыться и создать физический барьер, отражающий попытки мозга удержать контроль и не расслабляться в состоянии внутренней тревоги. Если вы спите в позе «древолаз», то одна ваша нога согнута в колене и откинута в сторону, словно вы готовитесь к движению. Такая поза является сигналом от мозга о готовности к действию или бегству. Она выдает беспокойство и внутреннюю бдительность, поскольку тело безотчетно отказывается полностью «выключиться», оставляя одну конечность готовой к движению. Вне «эмбриона» — это положение, когда человек сильно сворачивается калачиком, притягивая колени к груди. Хотя это и есть естественный, успокаивающий жест, который ассоциируется с безопасностью, если она доминирует, то мозг подает сигнал о высоком уровне тревоги, незащищенности или эмоциональной усталости, стремясь таким образом укрыться от мира. Последняя поза, «обниматель подушки», характеризуется тем, что человек обнимает подушку или одеяло, ища наружную опору. Это свидетельствует о глубокой потребности в комфорте и ощущении безопасности. Мозг использует этот внешний предмет для успокоения, поскольку ему не хватает внутренней стабильности, чтобы полноценно расслабиться.

Каждая из этих поз является четким сигналом вашей нервной системы о том, что она находится в режиме хронического стресса и требует внимания и мягкого расслабления.

Связь между сном и тревогой является двусторонней, высокий уровень стресса замедляет засыпание и делает ночной отдых отрывочным. В то же время недосыпание (когда средняя продолжительность сна составляет всего 6-.7 часов при рекомендованных 7-9, активирует стресс-ответ, еще больше повышая кортизол — так замыкается порочный круг.

Кортизол, гормон стресса, тесно связан со сном через гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось. Когда эта ось гиперактивна, телу трудно «сбрасывать обороты» вечером — мозг продолжает «патрулировать» потенциальные угрозы, даже если вы уже в постели. Именно отсюда проистекают защитные позы, частые микропробуждения и постоянное ощущение, будто ночи было «мало».

Хорошая новость состоит в том, что из режима хронического стресса можно исходить постепенно — небольшие, реалистичные изменения в ежедневной рутине могут поддержать нервную систему, снизить кортизол, выровнять работу гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и вернуть телу способность к глубокому отдыху.

Что нужно сделать для улучшения сна

Для улучшения сна и снижения тревожности необходимо установить четкие ежедневные ритуалы.

