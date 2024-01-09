Когда праздник Благовещения в 2024 году: дата по новому календарю, история, традиции

После Пасхи и Рождества Христова именно Благовещение Пресвятой Богородицы считается величайшим праздником. Его название означает "известие", которое получила Дева Мария от ангела о непорочном зачатии.

Именно в этот день Архангел Гавриил прибыл к Деве Марии, чтобы сообщить ей благую весть — скоро она родит Спасителя всего человечества.

Когда Благовещение Пресвятой Богородицы по новому календарю

Как для католиков, так и для православных христиан Благовещение очень большой праздник. Традиционно празднуют его перед Пасхой.

Ранее православные верующие праздновали Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля. Но с 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Поэтому большинство церковных праздников теперь отмечается на 13 дней раньше. Поэтому Благовещение Пресвятой Богородицы в 2024 году приходится на 25 марта.

Главная его цель – напомнить верующим о том, что Сын Божий пришел на Землю, чтобы искупить грехи человеческие.

Что значит Благовещение Пресвятой Богородицы

Что значит Благовещение Пресвятой Богородицы / Фото: pixabay.com

О происхождении этого великого церковного праздника можно узнать в Евангелии от Луки. Известно, что к Деве Марии прибыл Архангел Гавриил, которая вела благочестивую жизнь со своим мужем Иосифом. Ангел рассказал женщине, что скоро она родит Иисуса Христа, который станет Спасителем человечества.

В то же время Мария оставалась в браке девственной. Поэтому она не могла понять, как сможет забеременеть. Ангел ответил, что зачатие будет непорочным и от Святого Духа. Тогда Дева Мария приняла волю Господа и забеременела.

Что нельзя делать на Благовещение 2024 года

Верующим рекомендуют в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, как и в других великих христианских событиях, отложить все свои дела, пойти в храм и помолиться.

В это время продолжается Великий пост, но согласно церковному уставу разрешается немного ослабить его правила, добавив в рацион рыбу и морепродукты, горячие блюда с маслом, вино.

В общем, важно провести этот день в хорошем настроении, пообщаться с друзьями и родными, попросить прощения за свои грехи. А вот злословить, ссориться и кричать запрещено.

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