Когда праздник Петра и Павла в 2024 году: дата по новому календарю, история и традиции

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, поэтому большинство церковных праздников украинцы теперь празднуют по-новому — на 13 дней раньше. Когда в этом году Петр и Павл?

Праздник Петра и Павла – это особый день для верующих, когда они чествуют двух апостолов, вспоминают основные события их жизни и деяния, которые они совершили. Ежегодно их память чествовали 12 июля, однако после смены календаря дата изменилась.

Когда в этом году Петра и Павла

В 2024 году украинцы будут праздновать праздник Петра и Павла 29 июня.

Впервые верующие отпраздновали этот праздник на официальном 324 году. В это время, согласно церковным преданиям, в Константинополе появились храмы в честь этих святых апостолов. С IV века обряды в честь Петра и Павла в храмах проводили священники, установившие чествование на 29 июня. Именно в этот день мощи святых были перенесены в храм в Константинополе и было проведено грандиозное празднование.

История церковного праздника Петра и Павла

Об истории апостолов можно узнать из Нового Завета, а также трудов других христианских авторов. Согласно Писанию, святой Петр был самым близким другом Иисуса Христа, а также его наследником после распятия.

Церковные предания говорят, что апостол Петр был очевидцем Преображения Господня, которое произошло на реке Фавор. А после Вознесения Спасителя он стал ревностным последователем и проповедником христианства. За это апостол поплатился своей жизнью в Риме. Петра также распяли на кресте из-за того, что он создал христианскую общину в городе. При этом повесили его вниз головой, что шокировало горожан.

Об апостоле Павле также можно узнать из Священного Писания. При земной жизни Иисуса Христа он не знал Спасителя, присоединившись к апостолам уже после Его Распятия и Вознесения. До принятия христианства Павла звали Савл, он услышал голос Божий и стал ревностным последователем.

Апостол Павел основал храмы в Греции, Малой Азии, Сирии, Македонии и других регионах Римской империи. За свою деятельность также был казнен язычниками, но страшная пытка избежала, ведь была римлянином.

Праздник Петра и Павла: традиции

Среди украинского народа этот праздник был символом наступления лета, необходимостью уже начинать готовиться к осени. "Петров день", как его называли наши предки, считался некой "верхушкой лета". В Украине день обычно начинался с генеральной уборки, дома белили, вывешивали полотенца.

Особенно к празднику готовились девушки, которые делали из полевых цветов венки, вплетая обязательно красные маки, а затем устраивали веселые гуляния, гадали на избранников, пели и танцевали.

Утром верующие шли в церковь на богослужение. А после этого хозяйки готовили сырные стрекозы, которыми угощали всех членов семьи. По легенде это блюдо любили сами Петр и Павел, регулярно употреблявшие их во время своих путешествий по миру.

Святому Павлу молились первые украинские предприниматели, а Петру – моряки.

Были и народные приметы, связанные с этим днем. Да, верили, если этот день холодный, то год будет голодным. А еще говорили, если на Петра жара, то на Рождество будет стужа.

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