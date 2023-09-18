Когда праздник Покровы в 2023 году: празднование по новому календарю, традиции и молитва к Пресвятой

1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Поэтому даты большинства церковных праздников изменились. Когда в этом году будет Покров Пресвятой Богородицы?

Этот великий церковный праздник всегда приходился в тот же день в октябре и праздновался вместе с Днем защитников и защитниц Украины, Днем украинского казачества. С переходом на новый календарь дата изменилась.

Когда в этом году будет Покров Пресвятой Богородицы

В 2023 году и дальше украинцы будут праздновать этот важный религиозный праздник 1 октября. Напомним, что до перехода на новый юлианский календарь празднование приходилось на 14 октября.

Что значит этот день?

На территории Киевской Руси этот праздник был установлен еще в X веке. Согласно преданию, ему предшествовало событие, состоявшееся в Константинополе во Влахернском храме 1 октября 910 года, где сохранялась важная для христиан реликвия — риза Богородицы.

Тогда шла война и город был окружен сарацинами, уже практически не было возможности обороняться. Священники проводили всенощное бдение в храме и тогда юродивый Андрей, который был очень благочестивым человеком, увидел видение. Вдруг над верующими, которые стояли на коленях и молились, появилась Дева Мария вместе со святыми и ангелами. Она покрыла людей своим омофором и молилась вместе с ними о мире. Верующие поверили, что Богородица бодрствует человечество. Тогда византийцы смогли снять осаду и разбить сарацин.

В Украине Покров считался одним из важнейших праздников казачества. Запорожские казаки даже строили храмы в честь Девы Марии и чествовали одноименные иконы.

Народные приметы на Покров

Народные приметы на Покров / Фото: Pexels

Если в Покров журавли не улетят, то зима придет медленно.

Как на Покров веет ветер с юга — будет теплая зима.

Кто лежит к Покрову, тот продаст все коровы.

Пришла Покрова – засохшая дубрава.

Прошла Покрова – оставайся здорова.

Прошла Покрова — съела полдень корова.

Если на Покров ветер, то и весна будет ветреная.

До Покрова думай о пастбище для коровы.

В Покров давали молоко коровы, а по Покрову пошло молоко корове в рога.

Традиции и народные обычаи на Покров Пресвятой Богородицы

У наших предков Покров считался окончанием целой плеяды осенних праздников, которые подводили итог хозяйственного года. В народе даже существовало поверье: "Пречистая мать (Успение) засевает, а Покров собирает". В древности верили, что именно в этот период начинается так называемое "зазимье", уже на Покров скот не выгоняли на пастбище, а переводили его на зимнее питание в хлеву.

Наблюдая за природой, крестьяне пытались спрогнозировать будущее. Да, если ветер дул с севера, то, говорили, зима будет снежной и очень холодной.

Покров также был известен как период свадеб. В народном сознании существовала связь святого омофора Богородицы с покровом (т.е. фатой), которым покрывали голову невесты. Также это было время посещения семьи, семейных застолий.

Как молиться на Покров Пресвятой Деве Марии

О Пречистая Дева, Мать Господа Всевышних сил, Неба и земли казацкой Царицы, Богохранимого стольного града Киева и всего государства нашей Украины – Всемогущая Заступница! Прими всевозможные и благодарственные песнопения сии от нас, недостойных рабов Твоих, и вознеси молитвы наши к Престолу Богу и Сыну Твоему, чтобы был милостив к лжи нашим и послал благодать Свою к тем, кто чтит Всечестное имя Твое и с верою и любовью ю поклоняется благовестной иконе Твоей. О, Владычице Пресвятая, помилуй немощных людей твоих, избавь нас от уныния, отчаяния, гнева, вражды, недоверия, зависти, клеветы, ненависти, тщеславия и гордости бесовской, а потому сжалься о всех нас милосердием Твоим.

Подними нас из глубины греховной и просвети сердечные глаза наши, чтобы видеть Спасение. Будь милосердным и здесь, и там: как на стороне земного бытия, так и на Страшном Суде Сына Твоего. Ты после Бога первая наша Надежда и Заступница всех прибегающих к тебе с верой.

Сохрани соборность земли нашей Украинской, покрой нас Святым Твоим Омофором от посягательства злых нечистых сил и всякого супостата, да будет в стране нашей – правда Господня, и да сохранится в народе нашем святодедский язык и обычаи. Ибо молимся к Тебе Пречистая и Непорочная Дева как к Всемогущей Заступнице и Виновнице спасение нашего и величаем Святое и Величественное имя Отца и Сына и Святого Духа в Троице славимого и поклоняемого Богу, ныне и постоянно и во веки веков. Аминь.