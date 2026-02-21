Когда праздновать Благовещение в 2026 году по новому календарю: дата, традиции, народные приметы

Когда Благовещение Пресвятой Богородицы 2026 года / © pexels.com

В украинскую народную традицию этот день символизирует окончательное пробуждение природы: весна окончательно побеждает зиму. С Благовещением связаны многочисленные обряды и поверья: от выпуска птиц на волю до особого ухода за землей. Почтительное отношение к празднику проявляется в строгом соблюдении древних обычаев, передававшихся из поколения в поколение.

Что означает праздник Благовещения

Для христиан Благовещение является символом начала спасения человечества. Само слово «Благовещение» означает «благую весть» — новость, которую Мария получила о непорочном зачатии от Святого Духа. Событие описано в Новом Завете, в Евангелии от Луки. В православии этот праздник входит в число двенадцатых, а в католической традиции имеет самый высокий торжественный статус.

Когда празднуют Благовещение

По новоюлианскому календарю 2026 года Благовещение будут праздновать 25 марта. Переход на новый календарь для недвижимых праздников был принят Православной Церковью Украины в 2023 году.

Традиции украинского Благовещения

Празднование объединяет церковные каноны и народные обычаи:

Благословение земли: по сей день землю нельзя «беспокоить» — только после праздника разрешается сев. Выпуск птиц: хозяева отпускают птиц на свободу, чтобы они прославляли Бога и приносили счастье семье. Освящение проскул: святые просвиры используют в хозяйстве — добавляют в мед, зерно или корм для животных для хорошего урожая и защиты от непогоды. Выставление ульев: пчеловоды впервые выводят пчел во двор. Ритуалы красоты для девушек: поиск подснежников и первоцветов, умывания водой с цветами, по поверью, добавляет красоты и предвещает быстрое замужество.

Что нельзя делать на Благовещение

Народная мудрость говорит: «На Благовещение даже птица гнезда не вьет». День строго ограничивает любой труд:

нельзя пахать, сажать или касаться семян.

запрещено убирать, стирать, шить, заниматься рукоделием.

не дают деньги в долг, не ссорятся, не злословят.

В этот день обычно не проводят венчания.

Приметы на Благовещение

Погода в этот день считалась важным ориентиром для урожая и празднования Пасхи: