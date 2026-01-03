- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 422
- Время на прочтение
- 2 мин
Когда празднуем Крещение в 2026 году: все, что нужно знать
Крещение Господне, или Богоявление, — один из главных двенадцати праздников православной традиции, дата которого непереходна и зафиксирована в церковном календаре.
В 2026 году украинцы будут праздновать его по новоюлианскому календарю.
Почему дата Крещения Господня изменилась
Ранее Православная Церковь Украины пользовалась старым — юлианским — календарем, согласно которому Крещение Господне (Крещение или Богоявление) праздновали 19 января.
В 2023 году ПЦУ приняла решение перейти на новоюлианский календарь, который считается более точным и современным:
совершеннее юлианского;
точнее григорианского, ближе к реальным астрономическим событиям.
Из-за этого изменения все непереходные праздники, включая Крещение Господне, сместились на 13 дней раньше. Именно поэтому Крещение 2026 приходится на 6 января.
Что такое праздник Крещения
Крещение Господне — один из главных двунадесятых праздников православной церкви, завершающий рождественские праздники и глубокий сакральный смысл для украинского народа. Этот праздник известен также под названием Богоявления и отмечает момент, когда Иисус Христос принял Крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя.
Во время крещения Спасителя мир впервые воспринял полноту Пресвятой Троицы: Бог-Отец произнес с небес, Сын Божий крестился в водах Иордана, а Святой Дух явился в виде голубя. Этот день символизирует не только духовное обновление, но и очищение водой, ставшей главной традицией праздника.
Традиции и обряды на Крещение
Крещение в Украине пронизано богатыми традициями:
Водосвятие — освящение воды в церкви и природных водоемах, придавая ей целебные свойства;
Купание в Иордане — погружение в ледяную воду, символизирующее очищение от грехов и обновление тела и духа;
Крещенский вечер — постный ужин в канун праздника с традиционными блюдами: кутью, узваром, постным борщом;
Народные обычаи — уборка домов, щедрование, испускание голубей во время освящения воды; кресты из воска символизируют Святую Троицу и оберегают семью.
Особое место в традициях занимает подготовка проруби в форме креста, освящение воды священником и символические ритуалы, сохранившиеся с дохристианских времен.
Праздничный стол на Крещение
Несмотря на пост и духовное содержание праздника, украинцы готовят разнообразные песни, имеющие символическое значение:
Голодная кутья — без масла и сливок;
Узвар — компот из сухофруктов;
Постный борщ — можно добавить вяленые фрукты;
Рыба, вареники, голубцы и пироги — с разными постными начинками;
Печенье «Кресты» — обрядовый вкус, символизирующий благосостояние.
Сущность праздника Крещения
Крещение (Крещение Господне, Богоявление) — это не просто церковный праздник, а духовное обновление и единение с историческим и культурным наследием украинского народа. Ныряя в прорубь, освящая воду и совершая обряды предков, каждый украинец чтит явление Святой Троицы, очищение души и телесное оздоровление.
Праздник Крещения — это гармоничное сочетание вероисповедания, традиций и народных обычаев, передающихся из поколения в поколение.