Когда празднуем Новый 2025 год: какое животное станет его символом, что оно означает и на кого повлияет

На какой день выпадает празднование Нового 2025 года? Какое животное по восточному календарю станет его символом?

Начало Нового 2025 года мы будем праздновать в ночь на среду. По восточной традиции каждый год получает определенный животный символ, который повторяется каждые 12 лет.

2025 год приходится на шестой знак китайского зодиака. Он символ мудрости, спокойствия, интуиции и способности адаптироваться под любые условия.

Какое животное является символом 2025 года

Согласно восточному китайскому календарю 2025 год пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. В Китае 2025 придет 29 января 2025 года и закончится 16 февраля 2026 года. По верованиям жителей Поднебесной это будет период перемен, новых возможностей, ведь змея является символом гибкости, мудрости, адаптации.

В китайской астрологии змея считается самым загадочным и сильным животным. Поэтому, когда она имеет влияние на определенный год, то это всегда период мощных трансформаций, новых вызовов, самопознания. Китайская мудрость утверждает, что это будет год долгосрочных планов и стратегических действий. Поэтому очень важно взвешенно подходить к любым своим решениям, всегда опираться на интуицию.

Змея является шестым знаком в китайском зодиаке. Она несет в себе не только мудрость, но и внутреннюю силу. Согласно восточным традициям, люди, рожденные в год Змеи, отличаются аналитическим складом разума, умеют находить выход из любых ситуаций, склонны к самопознанию.

Символ 2025 года: стихия

Какое животное является символом 2025 года / Фото: Фото из открытых источников

С каждым животным китайского зодиака связана одна или несколько стихий. Всего в восточной астрологии их пять: Огонь, Дерево, Вода, Металл и Земля. 2025 станет годом Зеленой Деревянной Змеи, а следовательно стихией этого периода будет Дерево. К тому же, это будет не осеннее дерево, уже сбрасывающее листья и готовящееся к смерти, а молодое, здоровое и зеленое.

Что же значит эта стихия для нас? Дерево показывает, что большинство начинаний в этом году будут успешными. Если не все планы, которые вы создавали в течение 2024 г., закончились успешно, то работа над любыми начинаниями 2025 г. пройдет в производительном ключе. Уместны будут креативный подход и свежие идеи для решения банальных проблем и уже надоевших.

Какой цвет 2025 года будет счастливым

В 2025 году счастье принесут все цвета, связанные со стихией Дерева. А это белый, черный, желтый и золотой.

Золотой и желтый символы богатства, тепла, счастья. Белый символизирует новые начинания, чистоту, жизнь как из чистого листа. Черный, хотя и кажется мрачным, на самом деле в китайской мифологии является символом мудрости, глубины.

Для кого 2025 год станет лучшим

Для кого 2025 год станет лучшим / Фото: Фото из открытых источников

Согласно восточному гороскопу, 2025 год станет наиболее удачным для родившихся в год Обезьяны, Петуха и Быка.

Будьте готовы к определенным трудностям в профессиональной, личной и любовной жизни, если вы родились в год Коня, Свиньи или Тигра.

А вот родившиеся под символом 2025 года Змеей ощутят усиление основных черт своего характера, в частности, интуиции, мудрости и осмотрительности.

"Счастливые" числа 2025 года: они принесут удачу

По китайскому календарю, 2025 год Змеи наиболее счастливыми датами для родившихся под этим символом станут 2, 8 и 9 число. Эти даты в любой месяц станут наиболее благоприятными для заключения договоров, начала новых дел, принятия важных решений и т.д.

А вот наименее благоприятными станут 1, 6 и 7 число. В такие дни 2025 следует быть крайне осторожными.