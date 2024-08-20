Когда празднуем Рождество Пресвятой Богородицы 2024: традиции и что нельзя делать

Еще в прошлом сентября ПЦУ и УГКЦ перешли на новый юлианский календарь, поэтому большинство больших церковных праздников мы празднуем на 13 дней раньше. Уже в 2023 году Рождество Пресвятой Богородицы приходилось на новую дату. Не изменилась она и в этом году.
В народе этот праздник еще часто называют Вторая Пречистая. Христиане считают, что именно в этот день родилась Дева Мария, которая затем стала матерью Иисуса Христа.
Ранее Рождество Пресвятой Богородицы праздновали 21 сентября, но после перехода на новый юлианский календарь дата изменилась. Теперь это 8 сентября.
Рождество Пресвятой Богородицы: история
Этот день посвящен рождению Девы Марии у праведных отцов Иоакима (царский род) и Анны (архиерейский род). Случилось это в Назарете. Они долгое время не имели детей, поэтому молились Богу, чтобы тот послал им ребенка. Они даже пообещали отдать его служению. Наконец, их желание исполнилось, у них родилась дочь, которую они назвали Марией. Именно такое имя назвали ангелы супругами, когда рассказали о счастливом известии.
Праздник был установлен еще в IV веке. Тогда княгиня Ольга построила в честь Девы Марии храм. Это день, являющийся символом начала спасения человечества через великую тайну боговоплощения. Рождество Пресвятой Богородицы считается радостным и светлым праздником, ведь Господь подарил женщину, ставшую объектом молитв, принесшую в мир мудрость и милосердие.
Какие существуют обычаи и традиции праздника
Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая) – сугубо женский праздник. Среди наших предков были интересные традиции. В частности, утром женщины умывались родниковой водой, чтобы до старости сохранить свою молодость и красоту. Также обливали холодной водой на пороге и детей, чтобы они были здоровы в течение всего года.
Утром шли на богослужение, во время которого молились к Деве Марии, прося ее о помощи по разным делам. Если возможности пойти в храм не было, произносили молитву дома. Беременные женщины часто просили Богородицу о легких родах и здоровье младенца, бездетные ждали беременности.
После обеда было принято собираться за праздничным столом всей семьей. Традиционно подавали разнообразные блюда с рыбой, мясом, борщ со свининой, голубцы и вареники. Обязательно угощали гостей сезонными фруктами и овощами.
В этот день обычно завершался период уборки урожая. Поэтому после Рождества Пресвятой Богородицы было принято ссылать к девушкам сватов.
Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы
Конечно, как и в любой большой церковный праздник, существовали и определенные запреты. В частности, наши предки верили, что на Рождество Пресвятой Богородицы нельзя:
- физически работать – лучше день провести с молитвой в сердце, иначе это будет считаться неуважением к Деве Марии;
- ссориться, оскорблять, ругаться – это считается нарушением чистоты великого праздника;
- протирать праздничный стол — крохи не сметаются на пол, это считается признаком алчности;
- носить грязную или латаную одежду — это считается большим неуважением к празднику;
- купать ребенка — согласно традициям это может быть опасным для его здоровья;
- разделять хлеб с чужаками – это можно делать только с близкими людьми.
Издавна Рождество Пресвятой Богородицы считалось особым днем, когда можно сплотиться, обрести внутреннее спокойствие и укрепить родственные связи.
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