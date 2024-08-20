Когда празднуем Рождество Пресвятой Богородицы 2024: традиции и что нельзя делать

Еще в прошлом сентября ПЦУ и УГКЦ перешли на новый юлианский календарь, поэтому большинство больших церковных праздников мы празднуем на 13 дней раньше. Уже в 2023 году Рождество Пресвятой Богородицы приходилось на новую дату. Не изменилась она и в этом году.

В народе этот праздник еще часто называют Вторая Пречистая. Христиане считают, что именно в этот день родилась Дева Мария, которая затем стала матерью Иисуса Христа.

Ранее Рождество Пресвятой Богородицы праздновали 21 сентября, но после перехода на новый юлианский календарь дата изменилась. Теперь это 8 сентября.

Рождество Пресвятой Богородицы: история

Этот день посвящен рождению Девы Марии у праведных отцов Иоакима (царский род) и Анны (архиерейский род). Случилось это в Назарете. Они долгое время не имели детей, поэтому молились Богу, чтобы тот послал им ребенка. Они даже пообещали отдать его служению. Наконец, их желание исполнилось, у них родилась дочь, которую они назвали Марией. Именно такое имя назвали ангелы супругами, когда рассказали о счастливом известии.

Праздник был установлен еще в IV веке. Тогда княгиня Ольга построила в честь Девы Марии храм. Это день, являющийся символом начала спасения человечества через великую тайну боговоплощения. Рождество Пресвятой Богородицы считается радостным и светлым праздником, ведь Господь подарил женщину, ставшую объектом молитв, принесшую в мир мудрость и милосердие.

Какие существуют обычаи и традиции праздника

Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая) – сугубо женский праздник. Среди наших предков были интересные традиции. В частности, утром женщины умывались родниковой водой, чтобы до старости сохранить свою молодость и красоту. Также обливали холодной водой на пороге и детей, чтобы они были здоровы в течение всего года.

Утром шли на богослужение, во время которого молились к Деве Марии, прося ее о помощи по разным делам. Если возможности пойти в храм не было, произносили молитву дома. Беременные женщины часто просили Богородицу о легких родах и здоровье младенца, бездетные ждали беременности.

После обеда было принято собираться за праздничным столом всей семьей. Традиционно подавали разнообразные блюда с рыбой, мясом, борщ со свининой, голубцы и вареники. Обязательно угощали гостей сезонными фруктами и овощами.

В этот день обычно завершался период уборки урожая. Поэтому после Рождества Пресвятой Богородицы было принято ссылать к девушкам сватов.

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

Конечно, как и в любой большой церковный праздник, существовали и определенные запреты. В частности, наши предки верили, что на Рождество Пресвятой Богородицы нельзя:

физически работать – лучше день провести с молитвой в сердце, иначе это будет считаться неуважением к Деве Марии;

– лучше день провести с молитвой в сердце, иначе это будет считаться неуважением к Деве Марии; ссориться, оскорблять, ругаться – это считается нарушением чистоты великого праздника;

– это считается нарушением чистоты великого праздника; протирать праздничный стол — крохи не сметаются на пол, это считается признаком алчности;

— крохи не сметаются на пол, это считается признаком алчности; носить грязную или латаную одежду — это считается большим неуважением к празднику;

— это считается большим неуважением к празднику; купать ребенка — согласно традициям это может быть опасным для его здоровья;

— согласно традициям это может быть опасным для его здоровья; разделять хлеб с чужаками – это можно делать только с близкими людьми.

Издавна Рождество Пресвятой Богородицы считалось особым днем, когда можно сплотиться, обрести внутреннее спокойствие и укрепить родственные связи.

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