Когда празднуют День женщин-мироносиц в 2024 году: что означает этот праздник, какие традиции существуют

Согласно библейским преданиям, женщины-мироносицы посвятили свою жизнь служению Иисусу Христу. В Писании упоминается семь имен женщин-мироносиц, однако их было гораздо больше.

Когда празднуют День женщин-мироносиц в 2024 году

Это церковный праздник переходный, а его дата привязана к празднованию Пасхи. День женщин-мироносиц всегда выпадает на второе воскресенье после Воскресения Христова.

2024 мы верующие восточного обряда празднуют Пасху 5 мая, а это значит, что День женщин-мироносиц придется на 19 мая.

Кто такие женщины-мироносицы: история праздника

В Писании чаще всего упоминают о Марии из Магдали или Марии Магдалине. Она вела грешную жизнь до встречи с Иисусом Христом и была одержима семью бесами, которых Спаситель изгнал из нее. Мария покаялась и пошла за Ним, чтобы искупить свои грехи.

Сереж женщин-мироносиц Мария Магдалина особенно выделялась своей преданностью и верой. О ней можно встретить много рассказов в Евангелии. Так, например, Мария присутствовала в Сионском храме в тот момент, когда на апостолов сошел Святой Дух. Она также сама проповедовала, в частности, в Италии и Малой Азии. Из-за большого труда на благо христианства считается равноапостольным.

Среди женщин-мироносиц вспоминают Марию Клеопову, которая была матерью будущего евангелиста Матфея. Известны Мария и Марфа — родные сестры Лазаря Четвероденного, которого Иисус воскресил на четвертый день после его смерти (об этих событиях вспоминают в субботу Лазаря).

Все эти женщины отреклись от своего прошлого и последовали за Иисусом Христом как за Учителем. В момент распятия они были рядом и поддерживали Богородицу. Позже также сопровождали тело Иисуса в гробницу. Апостолы разбежались в страхе, потому что боялись, что их будут преследовать за исповедание христианства. Женщины остались верными, ибо чувствовали, что заботятся не о простом покойнике, а о том, кто станет Победителем смерти.

Что означает слово "мироносицы"

Что означает слово "мироносицы" / Фото: Unsplash

Миро – это ароматическое масло, которым по древней еврейской традиции смазывали тело покойного человека. Поэтому мироносицы – это те, кто принес миро для проведения похоронного ритуала.

Как говорится в Священном Писании, на третий день после распятия Мария Магдалина, Марфа и ее сестра Мария, Саломия, Мария Клеопа, Сусанна и Иоанна пришли к телу Иисуса Христа, принеся с собой миро. Хотя они знали, что к гробнице Спасителя приставили стражу, все же пришли служить. Однако обряд они провести не смогли, потому что гроб оказался пустым.

Там находился ангел, который обратился к женщинам и сказал: "Что ищете живого среди мертвых? Он воскрес, как и обещал".

Интересно, что пасхальное поздравление "Христос Воскрес!" принадлежит именно Марии Магдалине, которая пришла к апостолам и именно так сообщила им о воскресении их Учителя. Также ей предстоит традиция дарить на Пасху яйца красного цвета.

Современные верующие отмечают День женщин-мироносиц вместо 8 марта — Международного женского дня.

Какие традиции существуют

В День женщин-мироносиц наши предки поздравляли всех женщин и девушек, дарили им цветы.

В давние времена этот праздник также носил народное название "бабьи браткины". Праздновали их только женщины. Мужчин даже к подготовке к празднику не допускали. Место проведения праздника выбирали накануне. Для главных блюд на праздничный стол женщины обходили хозяйства и собирали куриные яйца. Основным блюдом числился омлет.