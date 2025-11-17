Когда празднуют Китайский Новый год 2026: точная дата, почему она меняется каждый год, обряды и ритуалы

Когда придет Китайский Новый год 2026 / © pexels.com

В отличие от фиксированного западного Нового года Китайский Новый год ежегодно приходится на разные даты. Почему так происходит, пишут в ChineseNewYear.

Когда будут праздновать Китайский Новый год 2026

2026 год по китайскому календарю празднование начнется 17 февраля 2026 года.

В этот день наступит 4723 по китайскому календарю. Традиционно празднование длится две недели, поэтому завершится оно только 3 марта 2026 года.

Почему дата Китайского Нового года меняется

Почему дата Китайского Нового года меняется / © pexels.com

Китайский Новый год (Чуньцзе) празднуют во время новолуния. Он наступает в день второго новолуния после зимнего солнцестояния (21 декабря 2025 года).

Дату празднования определяют по лунно-солнечному календарю, поэтому она меняется каждый год. Обычно праздник приходится на период с 21 января по 21 февраля, в зависимости от циклов месяца и солнца.

История Китайского Нового года

Точная дата первого празднования Китайского Нового года пока неизвестна, но некоторые исследователи связывают его возникновение со временем правления династии Шан, около 14 века до нашей эры. Это праздник, который сегодня известен как Праздник весны, овеянный многочисленными легендами и мифами.

По одному из древних преданий, в начале каждого нового года жители Китая вынуждены были скрываться от чудовища по имени Нянь (что в переводе означает “Год”), которое приходило в первый день праздника и разрушало поселение. Со временем люди заметили, что Нянь боялся громких звуков, яркого света и красного цвета и начали использовать эти атрибуты, чтобы отпугнуть монстра — отсюда и традиция красных украшений и фейерверков во время Китайского Нового года.

Символом силы и успеха в китайской культуре является дракон, поэтому одним из самых ярких элементов праздника есть танцы дракона. Во время этих торжеств по улицам проходит длинная красочная кукла-дракон, которая всегда становится кульминацией празднования.

В преддверии Китайского Нового года семьи тщательно убирают свои дома, считая, что так они очищают жизнь от неудач и освобождают место для счастья и благополучия в новом году.

Традиции празднования Китайского Нового года 2026

Обряды и ритуалы Китайского Нового года / © pexels.com

Китайский Новый год — это праздник глубоких традиций, который прежде всего празднуют в семейном кругу. Накануне все члены семьи собираются за праздничным столом, где обязательно подают пельмени, лапшу и рыбу, символизирующие богатство, счастье и прощание со старым годом.

Особое внимание уделяют праздничным украшениям. Двери и окна украшают красными декорациями — в восточной культуре этот цвет ассоциируется со счастьем, удачей и долголетием. Дома украшают фонариками, бумажными узорами и вывесками с пожеланиями. Традиционно в красных конвертах дарят деньги детям, чтобы привлечь благополучие в новом году.

Одной из самых ярких частей празднования есть уличные фестивали, сопровождающиеся танцами, песнями и зрелищными парадами. Некоторые даже не ложатся спать в праздничную ночь, чтобы лично встретить наступление нового года.