Когда празднуют Обрезание Господне в 2024 году: новая дата, традиции и история дня

Что за праздник Обрезания Господня, о каком событии идет речь и когда мы будем праздновать новый календарь — читайте в материале.

Согласно местным традициям Иисуса Христа в детстве привели на обрезание крайней плоти. В древности процедура считалась прообразом современного крещения. Каждый год верующие празднуют особый праздник в честь этого события — Обрезание Господне. После перехода ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь дата изменилась, поэтому праздник будет приходиться на 1 января (ранее — 14 января).

Что за праздник Обрезание Господне: история и суть

Обрезание крайней плоти сделали Иисусу Христу через неделю после рождения. Тогда этот обряд был обязательным для мужчин и означал принадлежность к народу, избранному Богом. Среди ранних христиан обрезка крайней плоти была очень популярным обрядом, а вот в наши дни практикуется крайне редко. Сейчас христиане заменили его так называемым "духовным обрезанием" во время крещения ребенка.

Также именно в этот день Христа впервые публично назвали Иисусом. Только Мария и Иосиф знали от ангела, что у них родится ребенок, который будет Сыном Божиим и будет называться Иисусом. Для всех остальных это была тайна. Именно поэтому иногда этот праздник также называют днем имени Христова и днем молитвы Иисуса.

Обрезание Иисуса Христа имеет глубокий смысл, показывающий смирение человека перед Богом. В старину процедура также означала "очищение" от грехов.

Традиции этого дня среди украинцев

Обрезание Господне: традиции / Фото: commons.wikimedia.org

Праздник Обрезания Господня совпадает с честью памяти святого Василия. До перехода на новый юлианский календарь это также был Старый Новый год. Потому со временем традиции этих праздников соединились. В древности существовала традиция накрывать на стол "Щедрую кутью". Ее главное отличие от "Богатой кутьи" на Сочельник в том, что блюда готовятся уже не песни. Чаще всего на праздничном столе можно встретить свинину, а в селах все еще сохраняется традиция запекать целого поросенка.

Утром мальчики и мужчины идут сеять. Для девушек это запрещено, потому что издавна существовала традиция, если первым в дом войдет человек мужского пола, то весь год семья будет богата. Верующие идут в храм, где проводят праздничную службу Божию.

Как молиться на Обрезание Господне

На праздник Обрезания Господне принято читать так называемую "Иисусову молитву", которая считается даже сильнее "Отче нашего". Звучит она так:

«Иисус Христос, Сын Божий, помилуй нас. Аминь».

Читают ее столько раз, сколько хочется вашему сердцу.