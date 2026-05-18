Когда празднуют Петра и Павла в 2026 году по новому календарю: традиции этого дня

День святых апостолов Петра и Павла — один из важнейших летних церковных праздников, который каждый год празднуют верующие в Украине.

Когда Петра и Павла в 2026 году по новому стилю

Когда Петра и Павла 2026 года по новому стилю / © pexels.com

По новому стилю (новоюлианский календарь) праздник приходится на 29 июня 2026 года.

Именно эту дату соблюдают Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь.

По старому стилю (юлианский календарь) Петра и Павла празднуют 12 июля 2026 года.

Разница между датами составляет 13 дней, потому праздник смещается в зависимости от календарной традиции.

Почему изменилась дата праздника

Изменение даты связано с переходом части украинских церквей на новоюлианский календарь, который лучше согласуется с астрономическим годом и современной церковной практикой.

В результате:

  • часть праздников получила фиксированные даты;

  • другие сместились на 13 дней раньше по сравнению со старым стилем.

Петра и Павла — один из ключевых праздников, четко демонстрирующих эту разницу.

Значение праздника Петра и Павла

День святых апостолов Петра и Павла посвящен двум ближайшим ученикам Иисуса Христа — апостолам, ставшим символами веры, проповеди и духовной стойкости.

Этот праздник имеет особое значение, ведь:

  • завершает Петров пост;

  • символизирует духовное обновление;

  • подчеркивает силу веры и служения Богу.

Петров пост 2026 года

Перед праздником продолжается Петров пост, который в 2026 году по новому стилю проходит с 8 по 28 июня 2026 года.

Это период духовного очищения, молитвы и воздержания, завершающийся праздничным днем Петра и Павла.

Традиции празднования Петра и Павла в Украине

В Украине этот праздник имеет глубокие народные и религиозные традиции, которые сохранились по сей день.

Посещение храма

В этот день верующие обязательно идут в церковь, участвуют в литургии и молятся апостолам Петру и Павлу.

Семейные собрания

После завершения поста принято собираться семьей за праздничным столом. Это день мира, единства и благодарности.

Праздничная трапеза

После поста разрешается употреблять скоромные блюда. Традиционно приготовляют домашние блюда, выпечку, сезонные продукты.

Народные обычаи

В народной традиции Петра и Павла связывали с:

  • завершением лета и сельскохозяйственных работ;

  • началом жатвы;

  • обновлением жизненного цикла природы

Что не рекомендуется делать на Петра и Павла

Как и большинство больших церковных праздников, у этого дня есть духовные ограничения:

  • не следует выполнять тяжелую физическую работу;

  • избегать ссор и конфликтов;

  • отложить домашние дела и уборку;

  • посвятить день молитве и покою.

Праздник совмещает религиозные традиции и народную культуру, оставаясь важной частью духовной жизни украинцев.

