Когда празднуют праздник Всех святых украинского народа в 2025 году: дата, история, традиции

Всех святых украинского народа 2025 / © Фото из открытых источников

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День всех святых украинского народа является переходным праздником, ведь его дата привязана ко дню празднования Троицы, который, в свою очередь, зависит от того, когда приходится Пасха.

Когда праздник Всех святых украинского народа в 2025 году

В 2025 году мы праздновали Пасху 20 апреля, а Троицу (Пятидесятницу) 8 июня. А это значит, что первое воскресенье после Троицы — 15 июня.

День всех святых украинского народа: что это за праздник

Праздник определили решением Синода епископов украинской церкви с 1991 года. Это день, когда чествуется память всех украинцев, которые помогли просветить путь христианства. В частности, упоминаются и те святые, чьи действия служили во благо украинцев или церкви, но остались неизвестными.

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Особое значение этот церковный праздник приобрел во время полномасштабной войны. Религия, к сожалению, всегда являлась инструментом влияния России. Так, например, Московский патриархат канонизировал ряд украинских святых, в частности, Антония и Феодосия Печерских, княгиню Ольгу, князя Владимира Великого, Петра Могилу. И такая фальсификация не единственная.

Традиции Дня всех святых украинского народа

Традиционно украинцы идут на богослужение в церковь. Но если у вас нет возможности посетить храм, достаточно искренне помолиться дома. Обычно молитву провозглашают своим покровителям за упокой умерших и здоровье близких. День следует провести в духовно светлых мыслях.

День всех святых украинского народа — завершение Зеленых праздников или Троицкой седмицы. В церковной традиции он считается благоприятным для обручения, венчания. А вот в народе говорят, что в этот день не следует отправляться в далекое путешествие, переезжать или оставлять дверь дома открытой.