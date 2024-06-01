Когда празднуют Успение Богородицы в 2024 году: дата по новому календарю, история, традиции

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новый юлианский календарь, поэтому верующие в Украине празднуют большинство церковных праздников на 13 дней раньше. Это касается и великого летнего праздника – Успения Пресвятой Богородицы.

Каждый год христиане восточного обряда празднуют Успение Пресвятой Богородицы — праздник, посвященный почитанию матери Сына Божьего Девы Марии и ее переходу к Небесному Царству. В прежние времена в этот день предсказывали этот день.

До перехода на новый юлианский календарь украинцы праздновали этот важный для верующих день 28 августа. А вот по новому календарю Первая Пречистая будет приходиться на 15 августа.

Успения Пресвятой Богородицы: история праздника

История праздника берет свое начало из апокрифических источников и священной традиции Церкви, не имеющей прямых исторических данных о дате, месте или обстоятельствах смерти Марии, поскольку об этом не упоминается в канонических Евангелиях. Однако, по традиции, считается, что после Пятидесятницы Дева Мария находилась в Иерусалиме около 10 лет, а затем ее жизнь описана только в апокрифических текстах.

Праздник Успения является символическим завершением церковного рока, который заканчивается 31 августа, и посвящен многим храмам в Украине, начиная с XI века и до сегодняшних дней. Успение также почитается как день, когда Богоматерь с телом и душой перешла к вечной славе своего Сына, и с этого времени она считается могущественной Заступницей и Покровительницей в небе.

Чествование Успения как одного из основных праздников для христиан началось после Собора в Эфесе в 431 году. Этот праздник напоминает о печальном событии смерти, но в то же время радостным, поскольку отмечает переход Марии к вечной жизни.

Что означает праздник Успения Пресвятой Богородицы? Это время поклонения, совместной молитвы и веры в вечную жизнь после смерти. Этот праздник важен для христиан, поскольку он объединяет их в общей вере и надежде на вечное блаженство. Само слово "успение" означает сон. Верующие объясняют смысл праздника тем, что нет конечной смерти, а потому ее не нужно бояться. То есть на Земле жизнь существует в физическом теле, но также она продолжается и после этого.

Что святят на Успение Пресвятой Богородицы и другие традиции праздника

Что святят на Успение Пресвятой Богородицы / Фото: pixabay.com

В день Успения Пресвятой Богородицы заканчивается пост (Успенский пост, Спасовка), поэтому на праздничный стол уже можно ставить разнообразные блюда. В лесах возникают орехи и грибы. Наши предки именно в этот период уже начинали делать засолку на зиму из капусты, огурцов, помидоров и других овощей.

Традиционно верующие несут в церковь на праздничное богослужение орехи, фрукты, хлеб, зерно и мед, которые позже освящаются.

В древности девушки часто говорили: "Пришла Первая Пречистая — девка становится чистой". То есть уже заканчивался тяжелый труд и можно отдохнуть. Семьи с незамужними девушками на издании уже начинали готовиться к предстоящему сезону свадеб.

Народные приметы на Успение Пресвятой Богородицы:

хорошая погода — ждите прохлады на бабье лето;

радуга на небе появилась – будет теплой осень;

летает много паутины – зима будет малоснежной и морозной;

дождь – такой будет и осень.

Также существовали и определенные запреты. В частности, наши предки старались не желать никому зла, не ссориться и не злословить. Также на Успение запрещалось ходить босиком по траве, якобы это доставит немало болезней. А молодые незамужние девушки ни в коем случае не стригли волосы, чтобы не испортить свою судьбу.

Читайте также: