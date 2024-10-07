Когда празднуют Введение Пресвятой Богородицы в храм в Украине: дата, история, традиции

Одним из самых больших и уважаемых праздников в церковном календаре является Введение Пресвятой Богородицы в храм или Третья Пречистая, как его часто называют в народе.

До перехода на новоюлианский календарь (1 сентября 2023) в Украине Введение Пресвятой Богородицы в храм праздновали 4 декабря. Теперь дата праздника приходится на 21 ноября, то есть празднуется на 13 дней раньше. В народе праздник называют Третья Пречистая. Оно уходит своими корнями IX века, когда уже строили церкви в честь этого важного для верующих события.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: история

Праздник чествует такое событие, как первое отведение Девы Марии в храм. Произошло это когда девочке было 3 года. Мария родилась у уже пожилых супругов. Родители будущей Богоматери молились каждый день, чтобы Господь подарил им ребенка. Когда они узнали о Божьем подарке, то сразу решили, что дитя будет служить Ему. С самого детства Марию воспитывали в молитвах, а в трехлетнем возрасте отвели в храм, где она жила и училась служению Господу.

Горожане знали о решении родителей Девы Марии. Поэтому само событие имело довольно праздничный характер. Люди собрались на улицах города, чтобы сопроводить девочку в храм, где ее уже ждали священники. Такое торжество предрекало важную роль Марии в будущих церковных событиях.

Что можно и нельзя делать в Третью Пречистую

С этого дня крестьяне уже перестали копать землю до следующего сезона. Считалось, что она должна отдохнуть до Благовещения. Третья Пречистая выпадает на период Рождественского поста, поэтому запрещается употреблять мясные, молочные продукты. Важно, чтобы на столе были только песни. А вот по народным преданиям запрещается одалживать деньги или брать самим взаймы.

Среди крестьян Третья Пречистая символизировала приход настоящей зимы. С этого момента уже ожидали морозов, которые могли ударить изо дня в день. Большинство народных примет было связано с водой. Так, например, верили, если набрать воду в особом месте, то она будет иметь чудодейственную силу. Молодые девушки умывались снегом, если он выпадал в этот день. Также шли в храм и молились Пресвятой Богородице.

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