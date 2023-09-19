Когда празднуют Введение в Украине: новая дата Третьей Пречистой, традиции предков и сильная молитва

С 1 сентября 2023 Украина перешла на новоюлианский календарь, поэтому даты некоторых церковных праздников изменились. Узнайте, когда будет Третья Пречистая в 2023 году?

Каждый год христиане восточного обряда празднуют особое событие для религиозного мира — Введение во храм Пресвятой Богородицы. В народе этот праздник еще часто называют Третья Пречистая. Для верующих дата очень важна, ведь чествует Деву Марию, мать Иисуса Христа.

Когда Третья Пречистая в 2023 году: новая дата

До перехода ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь украинцы праздновали Введение в храм Пресвятой Богородицы 4 декабря. Однако, с 1 сентября 2023 года этот праздник будет приходиться на 21 ноября.

Связана дата с рождением Девы Марии и определением ее будущей судьбы. Для украинцев этот день еще богат интересными давними традициями и обрядами.

Введение в храм Пресвятой Богородицы: что это за праздник

Долгое время родители Марии, Иоаким и Анна не могли зачать ребенка, поэтому молились и просили Господа, чтобы тот подарил им возможность насладиться отцовством. Бог ответил на их молитвы за обещание отдать будущего первенца служению в храме Иерусалима.

Впоследствии у супругов родилась дочь, которую они назвали Марией. Когда девочке исполнилось три года, родители, помня о своем обещании, отвели ее в Иерусалимский храм. Там она училась и жила до обручения с будущим мужем, Иосифом. Именно день, когда Иоаким и Анна отвели Марию в храм и являются Введением.

В народе праздник часто называли "Воротами зимы", ведь он будто открывает ряд важных зимних праздников, в частности, Рождества, которое украинцы отныне будут праздновать 25 декабря.

Народные приметы

Воробей на Введение "напьется", значит на Юрия (23 апреля по новому стилю) вил напасется.

Сколько воды на третью пречистую, столько в мае будет травы.

Если у следа на Введении есть вода (талый снег), на Юрия уже будет трава.

До Введения лед реки сковал.

Если еще теплая погода, зима будет яростной.

Что можно и нельзя делать на праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы

Что нельзя делать на праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы / Фото: Pexels

В народном календаре Третья Пречистая считалась одним из праздников, символизировавших приход зимы. Наши предки не только чествовали Марию, но и проводили различные обряды, чтобы навлечь на себя и свою семью богатство, благосостояние на весь год.

Утром верующие обязательно посещали церковь. Существовало поверье, кто первым на Введение вернется домой, тот и определит судьбу, которая будет властвовать в нем. Например, молодой парень приносил достаток, старая женщина — беда.

На Третью Пречистую старались ничего не занимать и не давать взаймы. Верили, что добра от этого не будет.

Большая часть традиций была связана с освящением воды. Воду набирали только в определенном месте – там, где три источника сходятся воедино. Затем ее освящали пламенем и использовали для скота, любовных приворотов, гадания.

Если в этот день снег, то девушки обязательно умывали им лицо, а затем вытирали полотенцем красного цвета. Верили, что тогда кожа будет белой, чистой с румянцем. Чтобы следующий год был удачным, женщины должны были посидеть на пороге в полночь с пряжью конопли.

Уже начинался Филиппов пост, поэтому блюда на праздничном столе обычно были скромными. Однако на праздник разрешали определенное ослабление: можно было добавить рыбу, растительное масло, красное вино.

Среди наших предков довольно популярно было верование, которое своими корнями уходило еще в дохристианские времена. В этот день чествовали предков, умерших. Праздник называли иногда "Видением", потому что верили, что в этот день душа будто может "высмотреть" из своего тела. От Введения до Благовещения (25 марта по новому лианскому календарю) нельзя было копать землю. Считалось, что она отдыхает и набирается сил до следующего года.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: молитва

О, Пресвятая Дева, Царица небес и земли, избранная невеста Божия, пришедшая в храм законный на помолвку жениху Небесному! Ты оставила люди Твои и дом отца твоего, чтобы принести Себя в жертву чистую и непорочную Богу, и первая дала обет девства.

Дай же и нам соблюдать себя в целомудрии, и чистоте, и со страхом Божиим во все дни жизни нашей, да будет он храмом Духа Святого, особенно помоги всем в подражании Твоему в своих жилищах и обручи себе на служение Богу в чистоте девства проводить жизнь свою и от юности нести иго Христово доброе и легкое, свято хранить обеты свои.

Ты провела, Всечистая, все дни юности Твоей в храме Господнем вдали от искушений мира сего, в бдении молитвенном и во всяком содержании душевном и телесных, помоги и нам отражать все искушения враждебные от плоти, мира и дьявола, и побеждать молитвой и постом.

Ты в храме Господнем с Ангелами пребывая, украшена всеми добродетелями, особенно смирением, чистотой и любовью и достойно воспитана ты.

Помоги же и нам, покоренным гордостью, несдержанностью и леностью, приобретать постоянно совершенство духовное, так уготованное каждому из нас с помощью Твоей наряд брачной души своей и своего благодеяния, чтобы не быть не готовыми явимся в сретение Бессмертному Нареченому Христу Спасителю и Богу нашему, но пусть примет с мудрыми девами в обители райские, и со всеми святыми сподоби нас славить и прославлять всесвятое имя Отца и Сына и Святого Духа и Твое милостивое покровительство всегда, ныне, и постоянно, и во веки веков.. Аминь.