Когда придет китайский Новый год 2024: сколько дней празднуют в Поднебесной, какие традиции существуют

В современном Китае Новый год празднуют дважды в год: вместе со всем миром (в ночь на 1 января) и по восточному календарю. Когда начнется китайский Новый год 2024 года?

Главным отличием китайского Нового года является отсутствие фиксированной даты празднования. Каждый год она назначается на разный день. А все потому, что первый день Нового года всегда приходится на второй новолуние после дня зимнего солнцестояния (после 21 декабря). То есть по григорианскому календарю это может быть любая дата с 21 января по 21 февраля. Празднования в Поднебесной обычно продолжаются до 15 дней.

Когда начинается китайский Новый год 2024

Зимнее солнцестояние в 2023 году было 22 декабря. Следовательно второй молодой человек после этой даты приходится на 10 февраля 2024 года. Именно в эту дату в Китае будут праздновать Новый год по восточному календарю. Кстати, для китайцев это будет отнюдь не 2024 год, а 4721-й.

А вот закончится 2024 год по восточному календарю аж 28 января 2025 года.

Новый год 2024: год кого

Китайский Новый год 2024: год кого / Фото: Unsplash

Каждый год в Китае имеет комбинацию из стихий и покровителя, которая повторяется раз в 60 лет. Это одно из 12 зодиакальных животных определенного цвета и одна из пяти стихий (Дерево, Огонь, Металл, Земля, Вода). Поэтому Новый год 2024 года пройдет под символом Зеленого Деревянного Дракона.

Любопытно, что каждый шестидесятилетний круг начинается Деревянной Крысой и завершается Водяной Свиньей. Очередной такой круг начался 2 февраля 1984 года и завершится 29 января 2044 года.

Китайский Новый год: история

По легенде, когда-то китайцы были вынуждены ежегодно прятаться от страшного чудовища по имени Нянь (в переводе с китайского "Год"), который прилетал в поселения и съедал весь урожай, скот и иногда даже самих крестьян.

Чтобы защитить свои дома от чудовища, китайцы научились украшать их декоративными узорами из красной бумаги, картинами с пожеланиями здоровья и счастья, красными фонарями. Красный цвет связан с тем, что однажды Нянь прилетел полакомиться, но испугался ребятишек, одетых в красную одежду.

Также в канун праздника каждая семья в Поднебесной убирает свой дом, чтобы очистить его от всех неудач и освободить место для будущего счастья.

Сколько дней длится китайский Новый год: традиции празднования

Сколько дней длится китайский Новый год / Фото: Unsplash

В канун Нового года китайцы собираются всей семьей за праздничным столом. Накрывать его принято много, готовят обычно любимые блюда всех членов семьи, но традиционно на нем должны стоять мясные и рыбные блюда, цзяоцзы (пельмени). Последние являются символом одного из важнейших новогодних пожеланий – рождения сыновей.

При этом даже те члены семьи, которые живут или учатся в другом городе, обязательно приезжают к праздничному ужину. Заканчивается празднование праздничными фейерверками, которые по традиции должны отпугнуть злых духов и принести счастье.

На следующий день ранним утром дети поздравляют своих родителей, желают им счастья и здоровья в Новом году, а в ответ получают красные конвертики, хунбао, с деньгами. После этого отправляются поздравлять родственников. Обычно первые пять дней года посвящены именно этому, ведь у китайцев достаточно большие семьи.

Дарить приняты подарки по парным предметам, которые являются символом семейной гармонии и единства. Особыми символами финансового благополучия здесь считаются два мандарин, поэтому их обязательно приносят в гости, а затем получают в подарок такие же два.

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