Когда придет весна: 5 дней в конце января, которые расскажут правду о погоде

По погоде в конце января можно спрогнозировать, когда придет весна / © unsplash.com

Пока метеорологи изучают циклоны, народная мудрость предлагает проверенный веками метод – наблюдение за природой. Конец января называют переломом зимы, и каждый день здесь имеет свое значение.

Вот 5 ключевых дат, которые помогут составить свой прогноз, когда ожидать прихода весны.

24 января - Феодосий Весняк

В народе говорят: "На Феодосия тепло - на раннюю весну пошло".

Этот день считается индикатором весны.

Если на улице оттепель или просто тепло и солнечно — весна будет ранней и теплой.

Если же ударил мороз , холод задержится надолго, а весна будет поздней и затяжной.

25 января - Татьянин день

Одна из самых популярных дат для прогнозов. Считается, что солнце в этот день поворачивает на лето.

Ясная и морозная погода – предсказатель хорошего лета и ранней весны. Птицы прилетят скоро.

Если идет снег – лето будет дождливым, а весна – сырой.

Вьюга в этот день предвещает, что ветры будут дуть до самой Масленицы.

28 января - Павлов день

День, когда световой день уже ощутимо увеличивается. В народе говорят: "Павел дня добавил". Здесь главную роль в прогнозах играет ветер.

Ветер обещает влажный год и частые дожди весной.

Звездная ночь – к хорошему урожаю.

Тихий и пасмурный день — зима покажет свой характер, весна не спешит.

30 января - Антон Перезимник

Этот день называют "хитрым". Народная мудрость предупреждает: "Перезимник надежду даст, а потом обманет".

В этот день ожидается дождь . Если 30 января тепло, это верный признак того, что уже завтра ударят сильные морозы, которые еще долго продержатся.

То есть, теплый «Антон» – это признак затяжной зимы .

31 января - Афанасий Ломонис

Последний день января часто сопровождается злейшими холодами. Народная примета говорит: Ломонис носа морозит.

Вьюга и метель — весна придет нескоро, а зима еще долго будет «грызться».

Солнце выглянуло в полдень - весна будет ранней.

Другие знаки природы

Кроме календарных дат, следует обращать внимание на мелочи:

Длинные сосульки в конце января обещают долгую весну.

Если в лесу или парке в конце января слышен стук дятла — весна опоздает.

Крот вылезает из норы – май будет холодным.

Напомним, синоптикиня назвала дату, когда в Украину придет оттепель . Уже со среды, 21 января, потихоньку дневная температура будет становиться выше, хотя ночью и будет еще очень холодно, а уже с 25-26 января, наконец, дневная температура воздуха будет достигать нуля и даже небольших «плюсов».