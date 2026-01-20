- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 359
- Время на прочтение
- 2 мин
Когда придет весна: 5 дней в конце января, которые расскажут правду о погоде
Конец января – это время, когда зима уже идет навстречу весне. Наши предки приметили, что наши предки в этот день предсказывали хорошую погоду.
Пока метеорологи изучают циклоны, народная мудрость предлагает проверенный веками метод – наблюдение за природой. Конец января называют переломом зимы, и каждый день здесь имеет свое значение.
Вот 5 ключевых дат, которые помогут составить свой прогноз, когда ожидать прихода весны.
24 января - Феодосий Весняк
В народе говорят: "На Феодосия тепло - на раннюю весну пошло".
Этот день считается индикатором весны.
Если на улице оттепель или просто тепло и солнечно — весна будет ранней и теплой.
Если же ударил мороз , холод задержится надолго, а весна будет поздней и затяжной.
25 января - Татьянин день
Одна из самых популярных дат для прогнозов. Считается, что солнце в этот день поворачивает на лето.
Ясная и морозная погода – предсказатель хорошего лета и ранней весны. Птицы прилетят скоро.
Если идет снег – лето будет дождливым, а весна – сырой.
Вьюга в этот день предвещает, что ветры будут дуть до самой Масленицы.
28 января - Павлов день
День, когда световой день уже ощутимо увеличивается. В народе говорят: "Павел дня добавил". Здесь главную роль в прогнозах играет ветер.
Ветер обещает влажный год и частые дожди весной.
Звездная ночь – к хорошему урожаю.
Тихий и пасмурный день — зима покажет свой характер, весна не спешит.
30 января - Антон Перезимник
Этот день называют "хитрым". Народная мудрость предупреждает: "Перезимник надежду даст, а потом обманет".
В этот день ожидается дождь . Если 30 января тепло, это верный признак того, что уже завтра ударят сильные морозы, которые еще долго продержатся.
То есть, теплый «Антон» – это признак затяжной зимы .
31 января - Афанасий Ломонис
Последний день января часто сопровождается злейшими холодами. Народная примета говорит: Ломонис носа морозит.
Вьюга и метель — весна придет нескоро, а зима еще долго будет «грызться».
Солнце выглянуло в полдень - весна будет ранней.
Другие знаки природы
Кроме календарных дат, следует обращать внимание на мелочи:
Длинные сосульки в конце января обещают долгую весну.
Если в лесу или парке в конце января слышен стук дятла — весна опоздает.
Крот вылезает из норы – май будет холодным.
Напомним, синоптикиня назвала дату, когда в Украину придет оттепель . Уже со среды, 21 января, потихоньку дневная температура будет становиться выше, хотя ночью и будет еще очень холодно, а уже с 25-26 января, наконец, дневная температура воздуха будет достигать нуля и даже небольших «плюсов».