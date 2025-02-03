Когда Прощенное воскресенье в 2025 году по новому календарю: какие слова нужно сказать, история, традиции
Прощенное воскресенье — важный христианский день, который отмечают в завершение Масленицы, накануне начала Великого поста.
Прощенное воскресенье — это завершающий день Масленицы, предшествующий Великому посту. Вечером этого дня в церквях проходит особый обряд — Чин прощения. Во время него священнослужитель просит прощения у прихожан, а они, в ответ, также извиняются.
Когда Прощенное воскресенье в 2025 году
Дата Прощенного воскресенья меняется каждый год, поскольку оно связано с Пасхой и началом Великого поста. В 2025 году Великий пост начнется 3 марта, так что Прощенное воскресенье придется на 2 марта.
История Прощенного воскресенья
Согласно церковным преданиям, в древности монахи палестинской лавры Святого Саввы накануне Великого поста отправлялись в Иудейскую пустыню, чтобы провести этот период в молитве и уединении. Их испытания были настолько суровыми, что никто не знал, вернется ли живым. Поэтому перед уходом они просили прощения друг у друга, чтобы отправиться в путь с чистым сердцем.
В память об этой традиции в современных храмах происходит Чин прощения. После богослужения священник обращается к верующим с просьбой простить ему все сознательные или бессознательные обиды. В ответ люди также просят прощения друг у друга, а затем, в знак примирения, обнимаются или целуются.
Что говорить в Прощенное воскресенье
В Прощенное воскресенье обычно говорят: "Прости меня", а в ответ отвечают: "Я прощаю, и Бог простит" или "Бог простит, и я прощаю".
В этот день рекомендуют провести время с родными и друзьями, не только извиняясь, но и искренне отпуская обиды. Хорошим поступком станет помощь тем, кто в этом нуждается, например, поддержка ближних или забота о бездомных животных.