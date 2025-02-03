Когда Прощенное воскресенье в 2025 году по новому календарю: какие слова нужно сказать, история, традиции

Согласно церковным преданиям, в древности монахи палестинской лавры Святого Саввы накануне Великого поста отправлялись в Иудейскую пустыню, чтобы провести этот период в молитве и уединении. Их испытания были настолько суровыми, что никто не знал, вернется ли живым. Поэтому перед уходом они просили прощения друг у друга, чтобы отправиться в путь с чистым сердцем.

В память об этой традиции в современных храмах происходит Чин прощения. После богослужения священник обращается к верующим с просьбой простить ему все сознательные или бессознательные обиды. В ответ люди также просят прощения друг у друга, а затем, в знак примирения, обнимаются или целуются.

Что говорить в Прощенное воскресенье

Что говорить в Прощенное воскресенье / Фото: pixabay.com

В Прощенное воскресенье обычно говорят: "Прости меня", а в ответ отвечают: "Я прощаю, и Бог простит" или "Бог простит, и я прощаю".

В этот день рекомендуют провести время с родными и друзьями, не только извиняясь, но и искренне отпуская обиды. Хорошим поступком станет помощь тем, кто в этом нуждается, например, поддержка ближних или забота о бездомных животных.

В этот день не следует:

зацикливаться на отрицательных мыслях;

сердиться, ссориться или провоцировать конфликты;

накапливать образы и не прощать других;

переедать или злоупотреблять алкоголем;

устраивать громкие гуляния;

отказывать в помощи нуждающимся;

говорить ложь или вводить кого-то в заблуждение.

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