Когда Прощенное воскресенье в 2026 году: почему это важный день, как правильно просить прощения

Прощенное воскресенье 2026 года: особенности

В 2026 году Прощенное воскресенье приходится на 22 февраля.

Духовный смысл Прощенного воскресенья

Прощенное воскресенье — особый день для православных верующих. В храмах совершается Божественная литургия, а вечером — чин прощения.

Во время этой церемонии священник первым просит прощения у прихожан, а те, в свою очередь, просят прощения друг у друга. Люди подходят, кланяются и говорят простые, но глубокие слова: «Прости меня». В ответ слышат: «Бог простит, и я прощаю».

Считается, что именно в эти моменты стираются обиды, восстанавливается мир в семье и среди друзей, даже если раньше были ссоры или недоразумения. По традиции, в Великий пост нельзя входить со злобой, обидами или невысказанной болью.

Народные традиции Прощенного воскресенья

В селах в этот день обычно посещали крестных родителей, старших родственников и соседей. Младшие просили прощения за непослушание или обидные слова, даже если они были сказаны ненароком.

Семьи собирались за столом, доедали скоромную еду, пекли блины, вареники с творогом и угощали друг друга. После ужина хозяйки тщательно мыли посуду, иногда даже полоскали рот, чтобы не осталось ни одной крошки скоромного перед постом.

Молодежь устраивала громкие гуляния, каталась на санях, сжигала чучело зимы — символ прощания не только с холодом, но и со старыми обидами. Пепел иногда рассыпали на поля, чтобы обеспечить урожай.

Главная идея праздника

Неизменным оставался один главный смысл Прощенного воскресенья — очистить сердце. Только простив других, человек может рассчитывать на Божье милосердие и войти в Великий пост с чистой душой.

В этот день строго запрещены ссоры, обиды, злоба и какие-либо негативные мысли. Также запрещена любая физическая работа: стирать, мыть пол, убирать, шить или вышивать. Мясо уже не употребляют, а духовная подготовка к посту становится главным приоритетом.