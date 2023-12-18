Когда самая длинная ночь 2023 года: день зимнего солнцестояния и его главные особенности

Самый короткий день 2023 уже не за горами, ведь на улице заметно становится темнее. Когда день зимнего солнцестояния, что он означает и при чем здесь древние славяне?

Зимнее солнцестояние – уникальное астрономическое явление. Возникает оно в результате максимального наклона оси Земли по отношению к Солнцу. В Северном полушарии именно с этого дня начинается астрономическая зима. В Южном полушарии в то же время проходит день летнего солнцестояния.

Когда день зимнего солнцестояния 2023 года

День зимнего солнцестояния еще называют солнцеворотом. Солнце находится ближе всего к Земле за весь год. Чаще день зимнего солнцестояния приходится на 21 декабря (реже бывает 20 или 23 декабря). Однако в годы, предшествующие высокосному, зимнее солнцестояние происходит 22 декабря. Именно таков 2023 год. Он начнется в 05:27 по Киевскому времени.

Солнцеворот этот в году не единственный. Он бывает дважды в год. Первый приходится на июнь и называется в Северном полушарии день летнего солнцестояния. Тогда ночь самая короткая, а день самый длинный. А после этого день начинает постепенно уменьшаться.

Что означает день зимнего солнцестояния

Самый короткий день 2023 года / Фото: Pexels

Наши предки всегда жили в согласии с циклами солнца, а потому уделяли этому небесному телу особое внимание. Именно поэтому древние славяне считали день, когда Солнце начинает приносить больше тепла, окончательной победой света над тьмой, а летом над зимой. В то время Солнце считалось символом возрождения, новой жизни.

Кстати, наши предки считали, что именно день зимнего солнцестояния – день начала нового года. Поэтому ночью отдавали уважение Коляде. Это был один из важнейших богов в славянской мифологии, воплощении Солнца и тепла.

Люди пытались помочь Солнцу победить тьму. Для этого раскладывали и зажигали костры, катали по селу пылающие колеса, украшали дома елочными веточками и выпекали обрядовый каравай в форме небесного светила.

В те времена существовало поверье, что в день зимнего солнцестояния, когда самая длинная ночь в году, а после этого день начинает постепенно увеличиваться, духи усопших предков приходят на Землю. Поэтому в этот день пели немало обрядовых песен, веселились, развлекались, чтобы привлечь к своей семье богатство и добро.

Благоприятный день считался и для различных гаданий. Поэтому девушки собирались вместе и гадали на любовь, будущее, брак и т.д. Это отличное время для новых начинаний. А вот конфликтов и споров следует избегать. Считается, что любая отрицательная энергия может оставить надолго след.

Народные приметы в день зимнего солнцестояния

Если на деревьях иней, то на следующий год будет большой урожай.

День пасмурный, весна придет рано, а ясное небо свидетельствует о долгой и суровой зиме.

Сильный снегопад к продолжительной и снежной зиме.

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