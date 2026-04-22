Когда сажать арбузы в открытую почву: благоприятные дни 2026 года
Когда и как сажать арбузы в открытый грунт для сладкого урожая.
Многие считают арбуз исключительно «южным гостем», однако при правильном подходе его можно успешно выращивать по всей Украине. Главное — знать точные сроки посадки, учитывать особенности почвы и ориентироваться на благоприятные дни.
Когда сажать арбузы в открытый грунт: температурный режим и благоприятные дни
Арбуз — культура очень теплолюбивая, поэтому спешить с посевом не стоит. В открытую почву семена заделывают только тогда, когда земля на глубине 10 см прогреется до 14–16°C, а ночные заморозки окончательно останутся в прошлом. Обычно в большинстве регионов Украины это происходит во второй половине мая или начале июня.
Для тех, кто планирует работы по лунному календарю, в 2026 году выделяют лучшие даты для посадки арбузов:
В мае — 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 20, 21 числа.
В июне — 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14 числа.
Именно в эти дни растения наиболее активно приживаются и быстрее формируют крепкие ростки.
Подготовка участка, хитрость «теплых грядок» и схема посадки
Арбузы любят легкие песчаные или супесчаные почвы, солнечные участки и полное отсутствие сквозняков. В центральных и северных регионах, где лето может быть прохладным, агрономы рекомендуют для посадки арбузов создавать «теплые грядки». Для этого в траншею закладывают навоз и растительные остатки, присыпают их землей и обильно поливают. Такая грядка сама прогревает корни растения, что позволяет получить урожай даже в нестабильных погодных условиях.
Перед посевом семена обязательно нужно замочить и немного просушить.
Сама схема посадки требует пространства — между лунками оставляют от 70 см до 1 метра, а между рядами — до 1,5–2 метров.
В каждую лунку глубиной 8-10 см следует добавить питательную смесь из перегноя, золы и чайной ложки нитроаммофоски.
Секреты ухода и правильного полива арбузов
После появления первых всходов (обычно через 6–10 дней) важно вовремя провести прореживание.
Последующий успех зависит от баланса влаги и тепла. Лучшая температура для роста — 25-30°C днем. Если лето оказалось холодным (ниже 15°C) или аномально жарким (выше 40°C), растение может прекратить развитие.
Поливать арбузы нужно умеренно, примерно 8–10 раз за весь сезон:
В фазе 5–7 листьев.
Во время массового цветения.
В начале активного формирования плодов.
Когда арбузы уже начали набирать вес, полив постепенно убавляют. Это «секретный ингредиент» сладости — без лишней воды плоды накапливают больше сахара.
Формирование урожая и подкормка арбузов
Чтобы получить действительно большие и сочные плоды, на одном кусте рекомендуется оставлять не более 3-4 завязей, удаляя все остальные.
Также важно не злоупотреблять азотными удобрениями, которые делают мякоть водянистой. Лучше всего подкармливать растения 2–3 раза в сезон раствором коровяка или фосфорно-калийными смесями в период образования плодов.
Завершающим штрихом станет мульчирование грядок соломой или опилками. Это поможет сохранить тепло в земле и спасет ваш будущий урожай от сорняков. Соблюдение этих правил гарантирует, что в 2026 году вы сможете похвастаться своими сладкими арбузами.