Когда сажать арбузы в открытую почву: благоприятные дни 2026 года

Когда сажать арбузы в открытую почву

Многие считают арбуз исключительно «южным гостем», однако при правильном подходе его можно успешно выращивать по всей Украине. Главное — знать точные сроки посадки, учитывать особенности почвы и ориентироваться на благоприятные дни.

Арбуз — культура очень теплолюбивая, поэтому спешить с посевом не стоит. В открытую почву семена заделывают только тогда, когда земля на глубине 10 см прогреется до 14–16°C, а ночные заморозки окончательно останутся в прошлом. Обычно в большинстве регионов Украины это происходит во второй половине мая или начале июня.

Для тех, кто планирует работы по лунному календарю, в 2026 году выделяют лучшие даты для посадки арбузов:

В мае — 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 20, 21 числа.

В июне — 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14 числа.

Именно в эти дни растения наиболее активно приживаются и быстрее формируют крепкие ростки.

Подготовка участка, хитрость «теплых грядок» и схема посадки

Арбузы любят легкие песчаные или супесчаные почвы, солнечные участки и полное отсутствие сквозняков. В центральных и северных регионах, где лето может быть прохладным, агрономы рекомендуют для посадки арбузов создавать «теплые грядки». Для этого в траншею закладывают навоз и растительные остатки, присыпают их землей и обильно поливают. Такая грядка сама прогревает корни растения, что позволяет получить урожай даже в нестабильных погодных условиях.

Перед посевом семена обязательно нужно замочить и немного просушить.

Сама схема посадки требует пространства — между лунками оставляют от 70 см до 1 метра, а между рядами — до 1,5–2 метров.

В каждую лунку глубиной 8-10 см следует добавить питательную смесь из перегноя, золы и чайной ложки нитроаммофоски.

Секреты ухода и правильного полива арбузов

После появления первых всходов (обычно через 6–10 дней) важно вовремя провести прореживание.

Последующий успех зависит от баланса влаги и тепла. Лучшая температура для роста — 25-30°C днем. Если лето оказалось холодным (ниже 15°C) или аномально жарким (выше 40°C), растение может прекратить развитие.

Поливать арбузы нужно умеренно, примерно 8–10 раз за весь сезон:

В фазе 5–7 листьев.

Во время массового цветения.

В начале активного формирования плодов.

Когда арбузы уже начали набирать вес, полив постепенно убавляют. Это «секретный ингредиент» сладости — без лишней воды плоды накапливают больше сахара.

Формирование урожая и подкормка арбузов

Чтобы получить действительно большие и сочные плоды, на одном кусте рекомендуется оставлять не более 3-4 завязей, удаляя все остальные.

Также важно не злоупотреблять азотными удобрениями, которые делают мякоть водянистой. Лучше всего подкармливать растения 2–3 раза в сезон раствором коровяка или фосфорно-калийными смесями в период образования плодов.

Завершающим штрихом станет мульчирование грядок соломой или опилками. Это поможет сохранить тепло в земле и спасет ваш будущий урожай от сорняков. Соблюдение этих правил гарантирует, что в 2026 году вы сможете похвастаться своими сладкими арбузами.