Когда сажать картофель по лунному календарю в 2024 году: благоприятные даты

Картофель любит плодородные почвы и правильный уход. Но, чтобы получить большой урожай, нужно также усадить ее в благоприятный для этого день.

Прежде всего, обратите внимание, что за месяц до примерной даты высадки картофеля его нужно извлечь из погреба и отобрать все здоровые клубни среднего размера. Это будет ваш посадочный материал. Его необходимо перенести в теплое и светлое помещение (дневная температура – 14-16 градусов, ночная – не менее 6 градусов) с достаточно высокой влажностью. Картофель раскладывают в ящики в один слой так, чтобы все они хорошо освещались.

Если прорастить клубни на свете, они сформируют небольшие, но довольно крепкие побеги (1-2 см) с крошечными листочками, из них сразу после высадки начнет развиваться корневая система.

Специалисты советуют высаживать картофель тогда, когда среднесуточная температура составляет 8-10 градусов в течение нескольких дней, а почва прогревается до 7 градусов на глубину не менее 10-12 см. Для культуры подбирают хорошо освещенный участок. Лучшими предшественниками для картофеля считаются озимые зерновые, тыквенные, капуста, бобовые, масличная редька, рапс, горчица.

Астрологи указывают, что картофель лучше всего сажать тогда, когда Луна падает, или в конце фазы, когда она растет. Важно, чтобы спутник находился в знаках Земли (Дева, Телец, Козерог). Также благоприятными считаются знаки воды: Скорпион, Рак и Рыбы.

Когда можно сажать картофель в апреле, мае, июне

Когда можно сажать картофель в апреле, мае, июне. / Фото: Unsplash

Апрель: 1-3, 6-7, 10-11, 19-21, 29-30;

1-3, 6-7, 10-11, 19-21, 29-30; Май: 3-4, 7, 11-13, 26-27, 30-31;

3-4, 7, 11-13, 26-27, 30-31; Июнь: 3-4, 17-19, 22-23, 26-27.

Поливка и подкормка картофеля по лунному календарю

Первое время ростки получают питательные вещества, содержащиеся в клубне. А уже через 2-3 недели после высадки нужно проводить первые подкормки и поливки. Вот, в какие дни 2024 рекомендовано это делать:

Апрель: 1-3, 6-7, 10-11, 14-15, 19-20, 24-25, 29-30;

1-3, 6-7, 10-11, 14-15, 19-20, 24-25, 29-30; Май: 3-4, 7-8, 11-13, 16-18, 21-22, 26-27, 30-31;

3-4, 7-8, 11-13, 16-18, 21-22, 26-27, 30-31; Июнь: 3-4, 8-9, 12-14, 17-19, 22-23, 26-27;

3-4, 8-9, 12-14, 17-19, 22-23, 26-27; Июль: 1-2, 5-6, 10-11, 15-16, 19-21, 24-25, 28-29;

1-2, 5-6, 10-11, 15-16, 19-21, 24-25, 28-29; Август: 1-3, 6-8, 11-13, 16-17, 20-21, 24-25, 29-30.

Когда обрабатывать картофель от вредителей по лунному календарю

Возделать картофель от популярных вредителей, в частности, колорадского жука, можно еще до высадки. Самыми эффективными возделывания будут в полную Луну, а также в те дни, когда она находится в знаках Овна, Льва, Стрельца, Скорпиона, Близнецов и Водолея. А вот с почвенными вредителями лучше бороться на нисходящую Луну в Тельце, Деве, Козероге. Вот более полный список благоприятных дней:

Апрель: 1-5, 8-9, 12-13, 16-18, 24-30;

1-5, 8-9, 12-13, 16-18, 24-30; Май: 1-2, 5-10, 14-15, 21-29;

1-2, 5-10, 14-15, 21-29; Июнь: 1-7, 10-11, 17-25, 28-30;

1-7, 10-11, 17-25, 28-30; Июль: 1-4, 7-9, 15-23, 26-31;

1-4, 7-9, 15-23, 26-31; Август: 4-5, 11-19, 22-28, 31.

Окучивание и пропалка картофеля по лунному календарю на 2024 год

Лунный календарь для картофеля 2024 года / Фото: Unsplash

Первый раз картофель окучивают, когда кусты достигнут высоты в 15-20 см, а второй раз через 2-3 недели после этого. Для окучивания, подпушивания и пропалки 2024 года подходят следующие даты:

Май: 1-2, 5-13, 16-20, 23-29;

1-2, 5-13, 16-20, 23-29; Июнь: 1-9, 12-16, 20-25, 28-30;

1-9, 12-16, 20-25, 28-30; Июль: 1-6, 10-14, 15-23, 26-31;

1-6, 10-14, 15-23, 26-31; Август: 1-10, 14-20, 22-30.

Когда лучше всего собирать картофель по лунному календарю

Лучше копать картофель при нисходящей Луне, когда он находится в знаках Овна, Льва, Стрельца, Тельца, Козерога, Близнецов, Весов, Водолея:

Июль: 1-4, 17-23, 26-31;

1-4, 17-23, 26-31; Август: 4-5, 22-28, 31;

4-5, 22-28, 31; Сентябрь: 1, 10-16, 19-24, 27-29.

Не забывайте, что, выбирая день для высадки, пропалки, подливки и выкапывания картофеля, нужно также ориентироваться на погодные условия, сорт культуры, состояние растения.

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